Crime News: BF से मिलने होटल गई प्रेमिका, इस बात को लेकर हुआ विवाद, फिर… हो गया ये बड़ा कांड

युवक-युवती के बीच प्रेम संबंध थे और दोनों शादी करना चाहते थे। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे युवक-युवती चंदेला होटल में कमरा लेने पहुंचे थे। दोनों ने खुद को जांजगीर चांपा जिले से कोरबा में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आना बताया। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि होटल के कमरे में दोनों के बीच शादी को लेकर तनाव बढ़ा। युवक युवती से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन युवती मानने को तैयार नहीं थी, उसने युवक पर शादी के लिए दबाव डाला तो युवक नाराज हो गया। युवती के गले को इतना जोर से दबाया कि गले का नस टूट गया, उसकी सांसें उखड़ गई।