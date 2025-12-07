Crime News: BF से मिलने होटल गई प्रेमिका, इस बात को लेकर हुआ विवाद, फिर… हो गया ये बड़ा कांड

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Crime News: सीतामणी रोड पर स्थित होटल चंदेला के कमरा नंबर 207 में युवती की हुई मौत की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्या के आरोप में राकेश कुमार मानिकपुरी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने गला घोंटकर युवती की हत्या करना स्वीकार किया है।
हत्या के आरोप में पकड़ा गया युवक जांजगीर चांपा का रहने वाला है। शनिवार को युवती के शव का पोस्टमार्टम किया गया। गले पर दबाने के निशान मिले। शार्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने गला घोंटकर युवती की हत्या करना बताया। घटना शुक्रवार 5 दिसंबर की की है। होटल चंदेला के कमरा नंबर 207 में ठहरे युवक युवती को चेक आउट की सूचना देने स्टॉफ पहुंचे। उन्होंने कमरे के दरवाजे को बाहर से खटखटाया। दरवाजा नहीं खुला। तब जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। स्टॉफ ने बिस्तर पर पीठ के बल लेटी युवती को देखकर जगाने पहुंचा। उसके मुंह से झांग निकल रहा था। युवती की सांसे उखड़ चुकी थी।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू। प्रारंभिक जांच में हत्या की पुष्टि होने पर पुलिस ने मृतक के चाचा की रिपोर्ट पर राकेश कुमार मानिकपुरी पर हत्या का केस दर्ज किया। दोनों मरकाडीह कापन के ही रहने वाले थे। लडक़ी संध्या के माता-पिता कोरबा में मजदूरी करने आए थे, बेटी को भी अपने साथ लाए थे। किराए के मकान में रहकर दोनों रोजी-मजदूरी करते थे। पड़ोसियों को रिश्तेदार के घर जाने की बात कहकर संध्या घर से निकली थी लेकिन वह प्रेमी से मिलने होटल चली गई थी।
युवक-युवती के बीच प्रेम संबंध थे और दोनों शादी करना चाहते थे। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे युवक-युवती चंदेला होटल में कमरा लेने पहुंचे थे। दोनों ने खुद को जांजगीर चांपा जिले से कोरबा में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आना बताया। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि होटल के कमरे में दोनों के बीच शादी को लेकर तनाव बढ़ा। युवक युवती से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन युवती मानने को तैयार नहीं थी, उसने युवक पर शादी के लिए दबाव डाला तो युवक नाराज हो गया। युवती के गले को इतना जोर से दबाया कि गले का नस टूट गया, उसकी सांसें उखड़ गई।
