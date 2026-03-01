CG Murder Case: पहले मेहमानों के साथ पी शराब, फिर डंडे से पीट-पीटकर कर दी पत्नी की हत्या, जानें वजह

CG Murder Case: कोरबा जिले के वनांचल क्षेत्र पसान में घरेलू विवाद के चलते एक महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। आरोपी पति ने पहले मेहमानों के साथ शराब पी और मुर्गा-भात खाया, इसके बाद गुस्से में आकर अपनी पत्नी की डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उसने पत्नी का सिर दीवार पर भी पटक दिया, जिससे गंभीर रूप से घायल महिला की देर रात मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया।