तुम यहां क्यों आते हो? अवैध संबंध के शक में लोगों ने पीट-पीटकर कर दी ठेकेदार की हत्या, 6 आरोपी गिरफ्तार

इसी दौरान महिला के देवर व अन्य परिजन के अलावा गांव के कुछ लोगों ने अवैध संबंध के शक में उसे रोक लिया और यह कहते हुए कि तुम यहां क्यों आते हो, गांव को बिगाड़ की बात कहते हुए ठेकेदार तुलाराम से जमकर मारपीट की गई। मारपीट में तुलाराम को गंभीर चोटें आईं। घायल अवस्था में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खैरागढ़ लाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में थाना खैरागढ़ में आरोपियों के खिलाफ धारा 103(2), 190, 191(1), 191(2)का प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।