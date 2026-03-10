Crime News: बाजा बजाने के विवाद में खूनी संघर्ष, दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, महिलाओं समेत कई लोग घायल

जानकारी के अनुसार, घटना की शुरुआत रात करीब 9.30 बजे पानी टंकी के पास बाजा बजाने की बात को लेकर राज निषाद और सोनू निषाद के बीच हुए विवाद से हुई। विवाद बढ़ने पर बीच-बचाव करने पहुंचे अजय पर आनंद निषाद और जलेश्वर निषाद ने धारदार हथियार और डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में अजय के गर्दन और हाथ में चोटें आईं। इसके बाद मामला शांत नहीं हुआ और रात करीब 10.30 बजे फिर से दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। इस दौरान राज निषाद और मुकेश निषाद ने शंकर निषाद के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।