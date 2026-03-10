CG News: इस समाज ने मृत्यु भोज पर लगाई रोक, आखिर क्यों लिया गया बड़ा फैसला? जानकर होगी हैरानी

CG News: बेमेतरा जिला साहू संघ बेमेतरा की कार्यकारिणी बैठक जिला अध्यक्ष नारद साहू की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में समाज के हित और सामाजिक सुधार को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।बैठक में सबसे प्रमुख निर्णय मृत्यु भोज की परंपरा पर रोक लगाने तथा शांति भोज को पूरी तरह स्वैच्छिक रखने का लिया गया। समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि इस निर्णय से अनावश्यक सामाजिक खर्च कम होगा और समाज में सादगी को बढ़ावा मिलेगा।