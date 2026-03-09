Sucide News: शराब के नशे में घर में हुआ विवाद, बाथरूम में फांसी लगाकर युवक ने कर ली आत्महत्या

घटना वाले दिन भी राजकुमार शराब के नशे में घर पहुंचा था, जिसके कारण परिवार में वाद-विवाद और बहस हुई थी। विवाद के बाद वह कुछ देर के लिए बाहर गया और वापस आकर फ्रेश होने के बहाने बाथरूम में घुस गया। काफी देर तक बाहर न निकलने पर जब परिजनों ने संदेह होने पर भीतर झांका तो उसका शव फंदे से लटका मिला। परिजनों ने पीवीसी दरवाजा तोडक़र देखा फिर पुलिस को सूचित किया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।