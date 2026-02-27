बड़ी घोषणा: CG के इस जिले के दो नवीन कॉलेजों को मिली भवन की सौगात, बजट में 2 करोड़ रुपए स्वीकृत

जिले में वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 6 नवीन महाविद्यालयों (बोरतरा, भिभौरी, ठेलका, देवरबीजा, दाढ़ी और नांदघाट) की स्वीकृति मिली थी। इनमें से वर्तमान में केवल दाढ़ी और नांदघाट कॉलेज के भवनों का निर्माण प्रगति पर है, जबकि अन्य कॉलेज बजट का इंतजार कर रहे थे। अब ठेलका और देवरबीजा के लिए फंड जारी होने से जिले के शैक्षणिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। हालांकि भिभौरी और बोरतरा जैसे शेष दो कॉलेजों के लिए अभी भी बजट आवंटन का इंतजार किया जा रहा है, ताकि वहां भी स्थायी भवन बन सके।