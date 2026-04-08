शोभायात्रा से घर नहीं लौटा बेटा, चाकू हमले में घायल युवक की मौत, शव देख मां का फटा कलेजा

इस दौरान शोभायात्रा में भारी भीड़ होने की वजह से किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। हादसे में घायल युवक के बड़े भाई को प्रत्यक्षदर्शियों ने फोन पर हादसे की सूचना दी। इसके बाद मृतक के बड़े भाई मनीष धु्रव ने घटनास्थल पहुंचकर अपने भाई को घायल हालत में रायपुर मार्ग स्थित निजी अस्पताल में लेकर पहुंचा। यहां प्राथमिक उपचार करने के पश्चात वे मृतक को अपने घर ले आए। इलाज के दौरान अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने परिजनों को सोनोग्राफी समेत अन्य जांच कराने कहा, लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और मृत को घर लेकर लौट गए।