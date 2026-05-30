13 साल की उम्र में शुरू हुआ प्यार, शादी के एक महीने बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, मचा हड़कंप

परिजनों के अनुसार मृतका और युवक के बीच पिछले पांच वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। जब यह प्रेम प्रसंग शुरू हुआ, तब युवती की उम्र महज 13 वर्ष थी। कुछ समय बाद जब दोनों के प्रेम संबंध की जानकारी परिजनों और ग्रामीणों को हुई, तो गांव में एक सामाजिक बैठक बुलाई गई। चूंकि लड़का और लड़की दोनों एक ही समाज से ताल्लुक रखते थे, इसलिए सामाजिक बुजुर्गों और दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बनी। बैठक में एक सहमति पत्र तैयार किया गया, जिसमें यह तय हुआ कि दोनों के बालिग होते ही उनका विवाह करा दिया जाएगा।