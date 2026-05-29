शराब की बोतलों पर CM और मंत्री की फोटो लगाने की मांग, सुशासन तिहार का अनोखा आवेदन Viral

जानकारी के अनुसार, तखतपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 3 में शुक्रवार को सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर लगाया गया था। इसी दौरान ग्रामीण परमेश्वर सिंह ठाकुर ने अधिकारियों को एक लिखित आवेदन सौंपा। आवेदन में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की कई योजनाओं, राशन सामग्री, प्रचार-प्रसार सामग्री और अन्य सरकारी योजनाओं में मुख्यमंत्री सहित संबंधित मंत्रियों की तस्वीरें प्रमुखता से लगाई जाती हैं। ऐसे में शराब, जो शासन द्वारा अधिकृत रूप से बेची जाती है, उसकी बोतलों पर भी मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री की तस्वीरें लगाई जानी चाहिए।