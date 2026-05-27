Chhattisgarh News: बेमेतरा के 44 गांव के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार के इस फैसले से पूरी हुई वर्षों पुरानी मांग

Bemetara News: प्रदेश में आम नागरिकों को रजिस्ट्री एवं पंजीयन से जुड़ी सेवाएं सहज, सुलभ और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने उप-पंजीयक कार्यालय की संख्या में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। जिसके तहत बेेमेतरा जिले में जल्द ही एक नया उप-पंजीयक कार्यालय खुल जाएगा। (Chhattisgarh News) शासन ने थान खम्हरिया नगर में उप-पंजीयक कार्यालय खोलने की सहमति मिलने के बाद अब राजपत्र में प्रकाशन कर लोगों की मांग को पूरा किया है। अब जल्द ही यहां कामकाज शुरू हो जाएगा।