बेमेतरा में ACB की बड़ी कार्रवाई, किसान से 15 हजार रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार, मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार, ग्राम केंद्र निवासी किसान नरोत्तम अपनी जमीन से जुड़े एक कार्य को लेकर लंबे समय से पटवारी कार्यालय के चक्कर काट रहा था। आरोप है कि पटवारी ओंकार सुनवानी ने काम करने के एवज में किसान से रिश्वत की मांग की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच 30 हजार रुपए में सौदा तय हुआ था। इसमें पहली किस्त के रूप में 15 हजार रुपए देने की बात हुई थी। किसान लगातार परेशान हो रहा था और बिना पैसे दिए काम नहीं किए जाने की बात सामने आई।