ACB Action: 33 हजार रिश्वत लेते सीएमओ और लेखापाल रंगे हाथों गिरफ्तार, एसीबी के ट्रैप में ऐसे फंसे आरोपी

शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी लेखापाल सुशील कुमार पहले ही 20 हजार रुपए ले चुका था। इसके बाद एसीबी ने 23 मार्च को ट्रैप प्लान किया। प्रार्थी को रिश्वत की शेष राशि 33 हजार रुपए लेकर नगर पालिका कार्यालय भेजा गया। जैसे ही प्रार्थी ने आरोपियों को रकम सौंपी, एसीबी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। सीएमओ को उसके निवास से और लेखापाल को कार्यालय से गिरफ्तार किया गया।