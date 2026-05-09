Ambikapur Suicide News: सट्टा में लाखों रुपए हार चुके अंबिकापुर के युवा व्यवसायी ने की आत्महत्या, छोड़े 2 सुसाइड नोट, लिखा- पापा मुझे माफ करना, मैं…

अंबिकापुर. ऑनलाइन सट्टे में लाखों रुपए गंवाने के बाद शहर के मायापुर निवासी एक युवा व्यवसायी ने शुक्रवार की दोपहर दुकान में कीटनाशक का सेवन (Ambikapur Suicide News) कर लिया। फिर घर पहुंचकर पिता से बोला कि उसने जहर खा लिया है। उसे इलाज के लिए मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। उसने पत्नी व पिता के नाम से सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें परिजन से माफी मांगते हुए लाखों रुपए कर्ज होने, व्यवसाय में नुकसान तथा सट्टे की लत का जिक्र किया है। सुसाइड नोट में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।