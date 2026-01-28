Breaking News: 50 हजार की रिश्वत लेते बिजली विभाग का सहायक अभियंता रंगे हाथों गिरफ्तार, मचा हड़कंप

किसान की शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले की गंभीरता से जांच की। शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें रिश्वत की मांग सही पाई गई। इसके बाद एसीबी की टीम ने आरोपी अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ने के लिए ट्रैप योजना तैयार की। योजना के तहत 28 जनवरी को शिकायतकर्ता द्वारा व्यवस्था की गई 50 हजार रुपये की रिश्वत की राशि आरोपी को देने के लिए दीपका स्थित उसके कार्यालय भेजी गई। जैसे ही सहायक अभियंता सत्येंद्र दिवाकर ने शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम ली, पहले से तैनात एसीबी की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे घेराबंदी कर पकड़ लिया।