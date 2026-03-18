CG Accident: कोरबा में 4 लोगों की मौत.. दो अलग-अलग हादसों में गंवाई जान, नाराज ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

CG Accident: छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक के बाद एक दो अलग-अलग हादसों में चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। पहली घटना एसईसीएल की कुसमुंडा खदान की हैं, जहां कार्य के दौरान मजदूर की मौत हो गई। हादसे की दूसरी घटना घटना पाली थाना क्षेत्र की है, जहां एक बेकाबू ट्रक के पलटने से बाइक सवार तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद भड़के लोगों ने चक्काजाम कर प्रदर्शन किया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं लोगों को समझाइश दी गई।