कोरबा में भीषण सड़क हादसा! कोयला लोड ट्रेलर बाइक पर पलटा, तीन युवकों की मौके पर मौत...(photo-patrika)
Korba Accident News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नुनेरा के पास हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार और लापरवाही का नतीजा इतना भयावह रहा कि बाइक सवार तीन युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कोयला लोड ट्रेलर तेज रफ्तार में था और अचानक अनियंत्रित हो गया। सड़क किनारे जा रहे मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वे ट्रेलर के नीचे आ गए।
हादसे के दौरान ट्रेलर सीधे मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ गया। तीनों युवक बुरी तरह कुचल गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसपास मौजूद लोग भी कुछ देर तक समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है।
टक्कर के बाद ट्रेलर पलट गया, जिससे तीनों युवकों के शव उसके नीचे दब गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हाइड्रा मशीन की मदद से ट्रेलर को हटवाया और काफी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल होने की आशंका है, वहीं पूरे गांव में शोक का माहौल है।
हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर जांच की जा रही है।
इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर क्षेत्र में ओवरस्पीडिंग और भारी वाहनों की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई, ट्रैफिक नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा के बेहतर इंतजाम की मांग की है। क्षेत्र में लगातार हो रहे सड़क हादसे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि तेज रफ्तार, नियमों की अनदेखी और भारी वाहनों की लापरवाही ऐसे हादसों की मुख्य वजह हैं, जिन पर समय रहते नियंत्रण जरूरी है।
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