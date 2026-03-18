कोरबा में भीषण सड़क हादसा! कोयला लोड ट्रेलर बाइक पर पलटा, तीन युवकों की मौके पर मौत…

इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर क्षेत्र में ओवरस्पीडिंग और भारी वाहनों की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई, ट्रैफिक नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा के बेहतर इंतजाम की मांग की है। क्षेत्र में लगातार हो रहे सड़क हादसे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि तेज रफ्तार, नियमों की अनदेखी और भारी वाहनों की लापरवाही ऐसे हादसों की मुख्य वजह हैं, जिन पर समय रहते नियंत्रण जरूरी है।