18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरबा

कोरबा में भीषण सड़क हादसा! कोयला लोड ट्रेलर बाइक पर पलटा, तीन युवकों की मौके पर मौत…

Korba Accident News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नुनेरा के पास हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया।

2 min read
Google source verification

कोरबा

image

Shradha Jaiswal

Mar 18, 2026

कोरबा में भीषण सड़क हादसा! कोयला लोड ट्रेलर बाइक पर पलटा, तीन युवकों की मौके पर मौत...(photo-patrika)

कोरबा में भीषण सड़क हादसा! कोयला लोड ट्रेलर बाइक पर पलटा, तीन युवकों की मौके पर मौत...(photo-patrika)

Korba Accident News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नुनेरा के पास हुए भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार और लापरवाही का नतीजा इतना भयावह रहा कि बाइक सवार तीन युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बन गया।

Korba Accident News: तेज रफ्तार ट्रेलर बना मौत का कारण

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कोयला लोड ट्रेलर तेज रफ्तार में था और अचानक अनियंत्रित हो गया। सड़क किनारे जा रहे मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वे ट्रेलर के नीचे आ गए।

बाइक सवारों पर चढ़ा ट्रेलर, मौके पर ही मौत

हादसे के दौरान ट्रेलर सीधे मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़ गया। तीनों युवक बुरी तरह कुचल गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आसपास मौजूद लोग भी कुछ देर तक समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है।

पलटने के बाद ट्रेलर के नीचे दबे शव

टक्कर के बाद ट्रेलर पलट गया, जिससे तीनों युवकों के शव उसके नीचे दब गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हाइड्रा मशीन की मदद से ट्रेलर को हटवाया और काफी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल होने की आशंका है, वहीं पूरे गांव में शोक का माहौल है।

फरार चालक की तलाश जारी

हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी चालक की तलाश शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर जांच की जा रही है।

सड़क सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर क्षेत्र में ओवरस्पीडिंग और भारी वाहनों की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई, ट्रैफिक नियमों के पालन और सड़क सुरक्षा के बेहतर इंतजाम की मांग की है। क्षेत्र में लगातार हो रहे सड़क हादसे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि तेज रफ्तार, नियमों की अनदेखी और भारी वाहनों की लापरवाही ऐसे हादसों की मुख्य वजह हैं, जिन पर समय रहते नियंत्रण जरूरी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Mar 2026 02:06 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Korba / कोरबा में भीषण सड़क हादसा! कोयला लोड ट्रेलर बाइक पर पलटा, तीन युवकों की मौके पर मौत…

बड़ी खबरें

View All

कोरबा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Naxal Surrender: 140 सरेंडर नक्सलियों की CM विष्णुदेव साय से मुलाकात, पुनर्वास नीति को मिला बल

CG Naxal Surrender: 140 सरेंडर नक्सलियों की CM विष्णुदेव साय से मुलाकात, पुनर्वास नीति को मिला बल(photo-patrika)
कोरबा

शादी की खुशियां मातम में बदलीं! दूल्हे के दोस्त की छेड़छाड़ से आहत नाबालिग ने लगाई फांसी, आरोपी गिरफ्तार

शादी की खुशियां मातम में बदलीं! दूल्हे के दोस्त की छेड़छाड़ से आहत नाबालिग ने लगाई फांसी, आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
कोरबा

छत्तीसगढ़ के इस जिले में मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना शुरू, बकाया बिलों पर मिलेगी भारी छूट

बिजली (Photo Patrika)
कोरबा

Road Accident: दर्दनाक हादसा! रॉन्ग साइड से आ रही 2 बाइक की जबरदस्त टक्कर, 3 गंभीर रूप से घायल

दो बाइक की जबरदस्त टक्कर (photo source- Patrika)
कोरबा

CG Murder Case: पहले मेहमानों के साथ पी शराब, फिर डंडे से पीट-पीटकर कर दी पत्नी की हत्या, जानें वजह

आरोपी पति गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कोरबा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.