CG Accident छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, ढाई साल का मासूम भी शामिल

जानकारी के अनुसार पूरी घटना कोरबा के उरगा थाना क्षेत्र की है। यहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक से जा भिड़ी, हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए है, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। काशीनगर निवासी सोनी परिवार चांपा से चौथिया कार्यक्रम में शामिल होकर देर रात करीब दो बजे कोरबा लौट रहे थे। तभी फरसवानी टोल नाका के पास तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क किनारे खड़ी हाइवा में जा घुसी।