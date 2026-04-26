CG Crime Update: देसी कट्टा लेकर घर में घुसा आरोपी, महिला को दी जान से मारने की धमकी, जानें मामला…

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। यह घटना सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि समाज के लिए चेतावनी भी है। घरेलू विवादों में बाहरी लोगों का दखल खतरनाक साबित हो सकता है। अवैध हथियारों का लंबे समय तक बिना पकड़े रहना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है। छोटी-छोटी कहासुनी किस तरह गंभीर अपराध में बदल सकती है, यह इसका उदाहरण है।