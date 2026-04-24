CG News: मृत्युभोज भोज में मांस को लेकर विवाद, पुलिस ने गोवंश के अवशेष किए बरामद

यह मामला एक ओर जहां कानून और धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी परंपराओं और आधुनिक कानून के बीच टकराव को भी उजागर करता है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तविक तथ्य क्या हैं और प्रशासन इस मामले में किस प्रकार संतुलित कार्रवाई करता है।

आरोपी रामलाल वड्डे के अनुसार, ‘‘गायता पखना के दौरान सभी सगे-संबंधियों को भोज पर बुलाया गया था। रात में एक बैल मर गया था, जबकि दूसरा बैल अकेले किसी काम का नहीं था, इसलिए उसे भी भोज में उपयोग किया गया। आदिवासी समाज में बैल मारना प्रतिबंधित है, लेकिन हमारे देवी-देवता इसे नहीं मानते।’’