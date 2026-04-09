Abujhmad School: अबूझमाड़ के मरकाबेड़ा में पहली बार स्कूल शुरू, अब बच्चों में डर नहीं पढ़ाई का होगा माहौल

इस शाला की स्थापना के लिए संकुल समन्वयक, शिक्षकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने मिलकर कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच अथक प्रयास किए, जिसमें उन्हें नदी-नालों और पहाडिय़ों को पार करना पड़ा ताकि यह पहल साकार हो सके। शाला प्रारंभ के अवसर पर बच्चों का शाला प्रवेश उत्सव भी आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को नि:शुल्क गणवेश, पाठ्यपुस्तकें और पोषक आहार वितरित किए गए। इस अवसर पर बच्चों और स्थानीय ग्रामीणों में विशेष उत्साह देखा गया, और ग्रामीणों ने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।