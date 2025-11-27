Cow thieves gang: Video: शहर में गाय चोर गिरोह सक्रिय, स्कॉर्पियो में भरकर ले गए 3 गौवंश, दोनों ही वारदात CCTV में कैद

Cow thieves gang captured in CCTV (Photo- Video grab)
अंबिकापुर. गौवंश की तस्करी करने वालों के हौसला दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे है। हाल ही में शहर के केदारपुर व गांधीनगर के गांधी चौक के पास से क्षेत्र में पालतू गायों की चोरी (Cow thieves gang) होने की घटना सामने आई है। गायों को चोरों द्वारा स्कॉर्पियो में भरकर ले जाया गया है। दोनों ही घटनाओं में चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। गाय मालिक द्वारा मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है।
26 नवंबर की शाम करीब 5.30 बजे शहर के केदारपुर निवासी परमानंद तिवारी के घर के सामने उनकी गाय बंधी थी। इसी बीच चोरों ने स्कार्पियो वाहन में जबरन उसे लाद लिया (Cow thieves gang) और ले गए। सुबह जब परमानन्द तिवारी ने गाय को गायब देखा तो पड़ोस में लगे सीसीटीवी फुटेज से घटना का खुलासा हुआ।
फुटेज में 3 चोर को रात करीब ढाई बजे स्कार्पियो में गाय और बछड़े (Cow thieves gang) को लेकर फरार होते हुए देखा गया। सीसीटीवी में यह भी दिखा कि गाय ने भागने की कोशिश की, लेकिन रस्सी से बंधे होने के कारण वह भाग नहीं पाई। चोरी किए गए गौवंश में एक गर्भवती गाय भी शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 25 हजार रुपये बताई जा रही है।
घटना के बाद परमानन्द तिवारी ने कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरु कर दी है।
इसके अलावा गांधीनगर के गांधी चौक स्थित ओम मेडिकल के सामने से स्कॉर्पियो सवार चोरों ने एक गाय (Cow thieves gang) की चोरी कर ली। गायों की चोरी की इस बढ़ती घटनाओं के बीच मवेशी पालकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, खासकर उन लोगों को जो अपनी गायों को खुले में छोड़ देते हैं।
