Cow thieves gang: Video: शहर में गाय चोर गिरोह सक्रिय, स्कॉर्पियो में भरकर ले गए 3 गौवंश, दोनों ही वारदात CCTV में कैद

अंबिकापुर. गौवंश की तस्करी करने वालों के हौसला दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे है। हाल ही में शहर के केदारपुर व गांधीनगर के गांधी चौक के पास से क्षेत्र में पालतू गायों की चोरी (Cow thieves gang) होने की घटना सामने आई है। गायों को चोरों द्वारा स्कॉर्पियो में भरकर ले जाया गया है। दोनों ही घटनाओं में चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। गाय मालिक द्वारा मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है।