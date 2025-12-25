Christmas festival: धूमधाम से मना क्रिसमस पर्व, महागिरजाघर में हुए धार्मिक अनुष्ठान, बिशप ने दिए ये संदेश

अंबिकापुर. प्रभु येशु के जन्म क्रिसमस (Christmas festival) पर अंबिकापुर के नवापारा स्थित महागिरजाघर में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। रात 10 बजे से धार्मिक अनुष्ठान शुरु हुआ, जो देर रात तक चला। रात 12 बजे बालक यीशु के जन्म के साथ ही चर्च के घंटे बजे और आतिशबाजी शुरू हो गई। चरनी आशीष के साथ धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हुई। बिशप डॉ. अंतोनीस बड़ा की अगुवाई में फादर जार्ज ग्रे कुजूर के साथ समस्त धार्मिक अनुष्ठान मिस्सा पूजा हुई।