अंबिकापुर

Christmas festival: धूमधाम से मना क्रिसमस पर्व, महागिरजाघर में हुए धार्मिक अनुष्ठान, बिशप ने दिए ये संदेश

Christmas festival: भक्तिमय गीतों से गूंज उठा नवापारा का महागिरजाघर, रात 12 बजते ही बालक यीशु का का जन्म हुआ और चर्च के घंटे बज उठे, मसीही समाज ने जमकर की आतिशबाजी, अंत में हुआ परम प्रसाद का वितरण

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 25, 2025

Christmas festival

Bishop and Christian society people in Church (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. प्रभु येशु के जन्म क्रिसमस (Christmas festival) पर अंबिकापुर के नवापारा स्थित महागिरजाघर में विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। रात 10 बजे से धार्मिक अनुष्ठान शुरु हुआ, जो देर रात तक चला। रात 12 बजे बालक यीशु के जन्म के साथ ही चर्च के घंटे बजे और आतिशबाजी शुरू हो गई। चरनी आशीष के साथ धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत हुई। बिशप डॉ. अंतोनीस बड़ा की अगुवाई में फादर जार्ज ग्रे कुजूर के साथ समस्त धार्मिक अनुष्ठान मिस्सा पूजा हुई।

इस अवसर पर समुदाय को संबोधित करते हुए अपने संदेश में बिशप डॉ. अंतोनिस बड़ा ने कहा कि इस वर्ष का क्रिसमस जागरण एक साधारण जागरण नहीं है, यह एक अद्भुत एवं अनोखा जागरण (Christmas festival) है।

आज हम यीशु के 2025वां वर्षगांठ मना रहे हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने हम मानव को बचाने के लिए पाप के जाल से छुड़ाकर स्वर्ग ले जाने के लिए अपने इकलौते बेटे यीशु को कुंवारी माता द्वारा इस संसार में भेजा।

अत: ख्रीस्त जयंती सारी मानव जाति के लिए प्रेम शांति आनंद का पर्व है। आइए, इस समारोह (Christmas festival) में सहभागी होने के लिए अपने आपको तैयार कर सारे गुनाहों के लिए माफी मांगे और अपने मन को शुद्ध करें। इस क्रम में आगे सुसमाचार का वाचन भी किया गया।

Christmas festival: बाइबिल पाठ का वाचन

कार्यक्रम (Christmas festival) के दौरान समाज के लोगों ने पवित्र बाइबिल पाठ का वाचन किया। पहले पाठ का वाचन कुंती एक्का भगवानपुर व दूसरे पाठ का वाचन डेविड एक्का ने कर यीशु का संदेश दिया। रात्रि प्रार्थना सभा के दौरान फादर अनुरंजन व फादर जॉन जायसवाल की अगुवाई में युवक-युवतियों द्वारा भक्तिमय गीत गाए गए।

परम प्रसाद का वितरण

कार्यक्रम के अंतिम चरण में परम प्रसाद का वितरण व बालक यीशु (Christmas festival) का चुंबन किया गया। बड़े बुजुर्गों के लिए घर में बैठ कर लाइव प्रसारण के माध्यम से धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने की नि:शुल्क व्यवस्था जेरीन जोसेफ ने उपलब्ध कराई थी।

कार्यक्रम के दौरान पूर्व महापौर डा.अजय तिर्की, फादर थेओदोर लकड़ा, फादर ज्ञान लकड़ा, फादर पीटर, फ्रांसिस केरकेट्टा, अलीशा अंशु बड़ा, रुबेन तिग्गा, डेविड एक्का, संतोष किस्पोट्टा, राजेन्द्र तिग्गा, होली क्रास, उर्सुलाइन, संतअन्ना, मिशनरीज आफ चैरिटी सिस्टर्स व बड़ी संख्या मसीही समाज के लोग मौजूद थे।

Published on:

25 Dec 2025 07:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Christmas festival: धूमधाम से मना क्रिसमस पर्व, महागिरजाघर में हुए धार्मिक अनुष्ठान, बिशप ने दिए ये संदेश

