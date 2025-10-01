Political news: पूर्व डिप्टी सीएम टीएस बोले- पौने दो वर्ष में 40 प्रतिशत गोवंश में आई कमी, इन्हें कत्लखाने भेज रही डबल इंजन की सरकार

अंबिकापुर. भाजपा सरकार में गोवंश की तस्करी शुरु हो गई है। गोवंश भूख व दुर्घटना से मर रहे हैं। पिछले पौने 2 वर्ष में 40 प्रतिशत गोवंश की कमी हुई है। उक्त बातें बुधवार को कोठी कर में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कही। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार (Political news) बनने के बाद बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था किए कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रही गोठान योजना और गोबर खरीदी योजना को बंद कर दी गई। इससे पिछले पौने 2 साल में चारे-पानी के अभाव में भूख से तथा खुले में घूमने के कारण सडक़ दुर्घटना में बड़ी संख्या में गोवंश की मौतें हुई है।