School holiday: शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए सरगुजा व बलरामपुर के स्कूलों में कलेक्टर ने घोषित की छुट्टी

अंबिकापुर. पिछले दो दिनों से शीतलहर के कारण सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सुबह बच्चों को स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं इनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा था। कड़ाके की ठंड को देखते हुए कलेक्टर सरगुजा ने छात्रहित में निणर्य लेते हुए कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए 10 जनवरी तक के लिए छुट्टी की घोषणा (School holiday) की है। वहीं दो पाली में लगने वाले स्कूल के समय में भी परिवर्तन करते हुए प्रथम पाली सुबह 9.30 बजे से 12.30 बजे तक व दूसरी पाली की कक्षाएं 12.30 से 4 बजे तक संचालित करने के निर्देश दिए हैं।