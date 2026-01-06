NHRC ordered to CS: डॉक्टर-नर्सों की लापरवाही से हुई थी महिला की मौत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार से कहा- दें 5 लाख का मुआवजा

अंबिकापुर। शहर के दर्रीपारा निवासी एक महिला को उल्टी-दस्त की शिकायत पर जुलाई 2024 में मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया था। यहां डॉक्टर ने दवा देकर उसे घर भेज दिया था। घर पर महिला की तबियत और ज्यादा बिगड़ गई तो अगले दिन उसकी बेटियां उसे फिर अस्पताल लेकर पहुंचीं थी। लेकिन डॉक्टर व नर्सों ने उसे भर्ती करने की जगह घर भेज दिया। ऐसे में महिला की मौत हो गई। इसकी शिकायत भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की थी। उनका कहना था कि डॉक्टर व नर्सों की लापरवाही से महिला की जान गई है। मामले की जांच के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव (NHRC ordered to CS) को महिला के परिजन को 5 लाख रुपए मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।