School timing change: शीतलहर को देखते हुए कलेक्टर ने बदली स्कूलों की टाइमिंग, अब इतने बजे से लगेंगीं कक्षाएं

अंबिकापुर. सरगुजा इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री के बीच बना हुआ है। जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए कलेक्टर विलास भोस्कर ने जिले के समस्त शासकीय व निजी विद्यालयों के कक्षा संचालन के समय में परिवर्तन (School timing change) किया है। अब सुबह की कक्षाएं साढ़े 8 से 12 बजे तक तथा दूसरी पाली में लगने वाली कक्षाएं 12.15 बजे से 4.15 बजे तक संचालित की जाएंगीं।