School timing change: शीतलहर को देखते हुए कलेक्टर ने बदली स्कूलों की टाइमिंग, अब इतने बजे से लगेंगीं कक्षाएं

School timing change: जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए कलेक्टर ने सभी स्कूलों के समय में किया है परिवर्तन, कल से होंगी लागू

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 18, 2025

School timing change

Students (Photo- Google)

अंबिकापुर. सरगुजा इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री के बीच बना हुआ है। जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए कलेक्टर विलास भोस्कर ने जिले के समस्त शासकीय व निजी विद्यालयों के कक्षा संचालन के समय में परिवर्तन (School timing change) किया है। अब सुबह की कक्षाएं साढ़े 8 से 12 बजे तक तथा दूसरी पाली में लगने वाली कक्षाएं 12.15 बजे से 4.15 बजे तक संचालित की जाएंगीं।

जिले में पिछले कई दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण बच्चों को सुबह-सुबह स्कूल जाने में परेशानी हो रही थी। जिले के अधिकांश शासकीय व निजी विद्यालय की कक्षाएं (School timing change) सुबह 7.30 बजे शुरु होती थी। ऐसे में बच्चों को ठंड के कारण बीमार पडऩे की संभावना थी। बच्चों की परेशानी को देखते हुए कलेक्टर ने स्कूलों के कक्षाओं के संचालन में परिवर्तन किया है।

दो पाली में संचालित होने वाली शालाओं में प्रथम पाली सोमवार से शुक्रवार का समय सुबह 8.30 से 12 बजे तक, शनिवार को दोपहर 12.15 से 4.15 बजे तक संचालित (School timing change) होंगी। वहीं द्वितीय पाली में लगने वाली कक्षाएं सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 12.15 से 4.15 बजे तक तथा शनिवार को सुबह 8.15 से 12 बजे तक संचालित होंगी।

School timing change: एक पाली वाले स्कूलों का ये रहेगा समय

वहीं एक पाली में संचालित होने वाले स्कूल (School timing change) सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 से 4 बजे तक तथा शनिवार को सुबह 8.30 से 12 बजे तक संचालित होगी। स्कूलों के समय में परिवर्तन होने से बच्चों को राहत मिलेगी।

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / School timing change: शीतलहर को देखते हुए कलेक्टर ने बदली स्कूलों की टाइमिंग, अब इतने बजे से लगेंगीं कक्षाएं

