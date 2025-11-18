President related story: जब देश के प्रथम राष्ट्रपति ने 8 वर्ष के गोलू को गोद में उठाया, नए कपड़े पहनाए, फिर कहा- आज से तुम बसंत लाल हो, अब उम्र है 81 साल

अंबिकापुर। देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद (President related story) आज से 73 वर्ष पूर्व सरगुजा जिले के पंडोनगर गांव में आए थे। यहां उन्होंने 8 वर्ष के एक लडक़े को गोद में उठा लिया था। उन्होंने उसका नाम पूछा तो उसने गोलू बताया। इसके बाद राष्ट्रपति ने कहा कि आज से तुम्हारा नाम बसंत लाल रहेगा। आज वह बसंत लाल 81 साल का हो चुका है। अब बसंत लाल की इच्छा वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने की है। राष्ट्रपति 20 नवंबर को अंबिकापुर आने वाली हैं। बसंत लाल का कहना है कि वह राष्ट्रपति से मिलकर समाज की समस्याएं उनके सामने रखेगा। उसकी यह इच्छा पूरी होती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी।