President Bhavan: छत्तीसगढ़ में है देश का दूसरा राष्ट्रपति भवन, प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने यहां बिताई थी रात

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में देश का दूसरा राष्ट्रपति भवन स्थित है। जी हां, सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले (तब सरगुजा) के पंडोनगर में देश का दूसरा राष्ट्रपति भवन (President Bhavan) है। यहां देश के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद 22 नवंबर 1952 को आए थे। यहां के एक भवन में उन्होंने रात भी बिताई थी। इसी वजह से इसका नाम राष्ट्रपति भवन किया गया। यह भवन वर्षभर में सिर्फ 3 दिन ही खुलता है। उनके आगमन के 73 वर्ष बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सरगुजा आने वाली दूसरी राष्ट्रपति होंगीं। उनका दौरा 20 नवंबर को है।