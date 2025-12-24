24 दिसंबर 2025,

बुधवार

अंबिकापुर

Good News: इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर में अब MBA समेत इन नए पाठ्यक्रमों की भी होगी पढ़ाई, मिली स्वीकृति

Good News: कॉलेज में बीटेक के तहत सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रम भी चलाए जाएंगे

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 24, 2025

Good news

Engineering college Ambikapur (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नया स्नातकोत्तर प्रबंधन पाठ्यक्रम (एमबीए) शुरू करने की स्वीकृति (Good News) प्राप्त की है। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आरएन खरे ने बताया कि इस पाठ्यक्रम की प्रवेश क्षमता 30 सीटों की होगी। यह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विशेष रूप से कार्यरत पेशेवरों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर कुछ तकनीकी पाठ्यक्रमों की भी स्वीकृति दी गई है।

इसमें एमटेक के अंतर्गत स्टक्चरल इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम एवं कंट्रोल तथा माइनिंग इंजीनियरिंग विषयों में पाठ्यक्रमों को स्वीकृति (Good News) मिली है।

इसके अलावा, बीटेक के तहत सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और माइनिंग इंजीनियरिंग जैसे पाठ्यक्रम भी चलाए जाएंगे। इन पाठ्यक्रमों की शुरुआत से सरगुजा अंचल के विभिन्न सरकारी विभागों और तकनीकी संस्थानों में कार्यरत पेशेवरों को लाभ (Good News) होगा।

Good News: इन्हें मिलेगा अवसर

विशेष रूप से लोक निर्माण विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड, सिंचाई विभाग और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के व्याख्याताओं, माइनिंग इंजीनियरों और अन्य तकनीकी कार्मिकों को अपने कार्यस्थल के पास ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का एक सुलभ और प्रभावी अवसर (Good News) मिलेगा।

Dispute in BJP

24 Dec 2025 04:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Good News: इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर में अब MBA समेत इन नए पाठ्यक्रमों की भी होगी पढ़ाई, मिली स्वीकृति

