Good News: इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर में अब MBA समेत इन नए पाठ्यक्रमों की भी होगी पढ़ाई, मिली स्वीकृति

अंबिकापुर. शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नया स्नातकोत्तर प्रबंधन पाठ्यक्रम (एमबीए) शुरू करने की स्वीकृति (Good News) प्राप्त की है। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आरएन खरे ने बताया कि इस पाठ्यक्रम की प्रवेश क्षमता 30 सीटों की होगी। यह स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम विशेष रूप से कार्यरत पेशेवरों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर कुछ तकनीकी पाठ्यक्रमों की भी स्वीकृति दी गई है।