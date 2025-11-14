President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 को आएंगीं अंबिकापुर, कमिश्नर और आईजी ने किया तैयारियों का निरीक्षण

अंबिकापुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) का 20 नवंबर को सरगुजा जिला आगमन कार्यक्रम प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के प्रवास की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को सरगुजा संभागायुक्त नरेन्द्र दुग्गा एवं पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा ने स्थलों का निरीक्षण किय़ा। इस दौरान कलेक्टर विलास भोसकर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल सहित जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। यह दूसरी बार है जब सरगुजा की धरती पर किसी राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है। इससे 73 वर्ष पूर्व देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद पंडोनगर में आए थे।