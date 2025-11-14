Patrika LogoSwitch to English

President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 को आएंगीं अंबिकापुर, कमिश्नर और आईजी ने किया तैयारियों का निरीक्षण

President Draupadi Murmu: कमिश्नर व आईजी के साथ कलेक्टर व एसएसपी भी थे उपस्थित, गांधी स्टेडियम में बन रहे हेलीपैड, पीजी कॉलेज मैदान में निर्माणाधीन डोम का किया निरीक्षण

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 14, 2025

President Draupadi Murmu

Commissioner and IG inspected PG college ground dom (Photo- PRO)

अंबिकापुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) का 20 नवंबर को सरगुजा जिला आगमन कार्यक्रम प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के प्रवास की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को सरगुजा संभागायुक्त नरेन्द्र दुग्गा एवं पुलिस महानिरीक्षक दीपक झा ने स्थलों का निरीक्षण किय़ा। इस दौरान कलेक्टर विलास भोसकर एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल सहित जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। यह दूसरी बार है जब सरगुजा की धरती पर किसी राष्ट्रपति का आगमन हो रहा है। इससे 73 वर्ष पूर्व देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद पंडोनगर में आए थे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Draupadi Murmu) के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर कमिश्नर एवं आईजी ने सर्वप्रथम अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में बनाए जा रहे हेलीपैड स्थल का अवलोकन किया। उन्होंने सुरक्षा मानकों का निरीक्षण कर स्टेडियम से लगे भवनों का सर्वे कार्य कराए जाने के निर्देश दिए।

हेलीपेड स्थल में ग्रीन रूम बनाए जाने, राष्ट्रपति के आवागमन हेतु निर्धारित गेट, सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इसके पश्चात गांधी स्टेडियम के आकाशवाणी गेट से निकलकर गांधी चौक होते हुए आवागमन मार्ग, ट्रैफिक व्यवस्था व सडक़ का निरीक्षण (President Draupadi Murmu) किया गया।

इसके बाद शहर के पीजी कॉलेज ग्राउण्ड में डोम निर्माण (President Draupadi Murmu) का अवलोकन किया गया। अतिथियों एवं आमजनों हेतु बैठक व्यवस्था, आगमन एवं निकासी मार्ग, ग्रीन रूम, पार्किंग व्यवस्था, स्टॉल निर्माण आदि का अवलोकन कर आवश्यक व्यवस्था का अवलोकन किया गया। इसके साथ ही मैदान की साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई।

President Draupadi Murmu: लापरवाही न करने के दिए निर्देश

कमिश्नर दुग्गा ने सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान (President Draupadi Murmu) रखा जाए, किसी प्रकार की लापरवाही ना रहे। सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करें तथा दिए गए दायित्वों का गंभीरता से पालन करें।

14 Nov 2025 04:17 pm

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

