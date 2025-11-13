Patrika LogoSwitch to English

बलरामपुर

Big fraud: खुद को डीएसपी बताकर पति-पत्नी से ठगे 72 लाख, कहता था- तुम्हारे दोनों बेटों की पुलिस विभाग में नौकरी लगवा दूंगा

Big fraud: जेसीबी ऑपरेटर के रूप में काम करता था आरोपी, कुसमी क्षेत्र से एमपी जाने के बाद फोन कर महिला से कहा था- मैं डीएसपी बन गया हूं, पुलिस ने आरोपी आरोपी को एमपी के सीधी से किया गिरफ्तार

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 13, 2025

Big fraud

Fake DSP arrested (Photo- Patrika)

कुसमी। खुद को पुलिस अधिकारी (डीएसपी) बताकर कुसमी से लगे ग्राम कंजिया निवासी एक दंपती से 72 लाख की ठगी करने वाले आरोपी (Big fraud) को कुसमी पुलिस ने मध्यप्रदेश के सीधी जिले से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आरोपी लंबे समय से दंपती को उसके बेटों की पुलिस विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर विभिन्न बहाने व बातें बनाकर पैसे ऐंठ रहा था। इसकी रिपोर्ट दंपती ने थाने में दर्ज कराई थी।

वर्ष 2016-17 में आरोपी मध्यप्रदेश का सीधी जिला निवासी संतोष कुमार पटेल (Big fraud) साईं ठेका कंपनी में जेसीबी ऑपरेटर के रूप में कार्यरत था। इस दौरान कंपनी द्वारा सामरी-जलजली-श्रीकोट मार्ग का निर्माण कार्य किया जा रहा था। कंपनी का कैंप ग्राम गजाधरपुर कुसमी-सामरी मार्ग के करीब लगा था।

इसी दौरान आरोपी की जान-पहचान ग्राम कंजिया निवासी ललकी बाई से हुई, जिसका पति बालगोविंद सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुसमी में वार्ड ब्वॉय है। महिला कैंप की तरफ बकरी चराने आती थी।

बातचीत बढऩे के बाद आरोपी (Big fraud) खुद को अंबिकापुर का निवासी बताकर वहां बहुत ज्यादा जमीन-जायदाद होने की बात करता था, जिसे बेचकर रुपए की मदद करने का झांसा देता था। इस प्रकार से उसने महिला का विश्वास जीत लिया और मोबाइल पर संपर्क बनाए रखा।

Big fraud: एमपी जाकर बोला- मैं डीएसपी बन गया हूं

बाद में आरोपी (Big fraud) अपने गांव सीधी लौट गया और उसने महिला को बताया कि वह मध्यप्रदेश पुलिस में डीएसपी बन गया है। फिर उसने यह कहकर महिला को झांसा दिया कि वह उसके दोनों बेटों की भी पुलिस विभाग में नौकरी लगवा सकता है, लेकिन इसके लिए पैसे लगेंगे।

इस तरह वर्ष 2018 से 2025 तक अलग-अलग बहानों कभी नौकरी तो कभी पत्नी या बहन की बीमारी व अपना एक्सीडेंट हो जाने का हवाला देकर महिला व उसके पति से 72 लाख रुपए वसूल (Big fraud) लिए। रकम को आरोपी ने अपने यूनियन बैंक खाते एवं फोन पे नंबर 9302084236 के माध्यम से प्राप्त किया।

ठग के झांसे में आकर जमीन भी बेच दी

पीडि़ता व उसके पति ठग के झांसे में आकर अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर व बैंक से लोन लेकर आरोपी ठग को इतनी मोटी रकम देते रहे। लेकिन आरोपी (Big fraud) की मांग बढ़ती रहा और वह इनके बेटों की नौकरी भी नहीं लगवा पाया। इससे महिला को संदेह होने लगा तो वे फोन पर पैसा वापस करने का दबाव बनाना शुरु किया। इस पर आरोपी ठग संतोष लगातार टालमटोल करता रहा। अंतत: ललकी बाई ने कुसमी थाना पहुंच कर रिपोर्ट दर्ज कराई।

पूछताछ में स्वीकार किया अपराध

महिला की रिपोर्ट पर कुसमी पुलिस ने धारा 318(2), 319(2), 336(3) व 340 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। बलरामपुर एएसपी विश्व दीपक त्रिपाठी एवं कुसमी एसडीओपी इम्मानुएल लकड़ा के निर्देशन में कुसमी थाना की टीम गठित की गई।

तकनीकी जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी (Big fraud) संतोष कुमार पटेल पिता रविनाथ पटेल उम्र 29 वर्ष का लोकेशन सीधी जिले में ट्रेस किया और दबिश देकर उसे ग्राम पडख़ुरी पचोखर थाना चुरहट जिला सीधी से गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

आरोपी से ठगी की रकम को भी रिकवर करने हेतु पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही हैं। कार्रवाई में थाना प्रभारी विरासत कुजूर, एएसआई रमेश तिवारी, दीपक बड़ा, आरक्षक धीरेन्द्र चंदेल सहित अन्य पुलिस कर्मी सक्रिय रहे।

