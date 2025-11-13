Big fraud: खुद को डीएसपी बताकर पति-पत्नी से ठगे 72 लाख, कहता था- तुम्हारे दोनों बेटों की पुलिस विभाग में नौकरी लगवा दूंगा

पीडि़ता व उसके पति ठग के झांसे में आकर अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर व बैंक से लोन लेकर आरोपी ठग को इतनी मोटी रकम देते रहे। लेकिन आरोपी (Big fraud) की मांग बढ़ती रहा और वह इनके बेटों की नौकरी भी नहीं लगवा पाया। इससे महिला को संदेह होने लगा तो वे फोन पर पैसा वापस करने का दबाव बनाना शुरु किया। इस पर आरोपी ठग संतोष लगातार टालमटोल करता रहा। अंतत: ललकी बाई ने कुसमी थाना पहुंच कर रिपोर्ट दर्ज कराई।