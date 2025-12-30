CG Politics: राजनीतिक गलियारे में बड़ा बदलाव, भाजपा में शामिल हुए गोंडवाना गणराज्य पार्टी के 15 कार्यकर्ता

CG Politics: छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बलरामपुर वाड्रफनगर मेंगोंडवाना गणराज्य पार्टी (जीजीपी) को एक बड़ा झटका तब लगा जब 15 लोगों ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में प्रवेश किया। इस अवसर पर विधायक शकुन्तला सिंह पोर्ते ने इन सभी लोगों को भाजपा में शामिल कराया। यह ज्वाइनिंग समारोह पुल के उद्घाटन के बाद आयोजित किया गया, जिसे स्थानीय नागरिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में देखा।
भाजपा में शामिल हुए लोगों में स्थानीय प्रभावशाली नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र में पार्टी का मजबूत समर्थन बनाने का भरोसा जताया। विधायक शकुन्तला सिंह पोर्ते ने इस मौके पर कहा कि भाजपा में शामिल होने वाले सभी नए सदस्य पार्टी के विकास और जनकल्याण के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
