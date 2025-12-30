CG Politics: राजनीतिक गलियारे में बड़ा बदलाव, भाजपा में शामिल हुए गोंडवाना गणराज्य पार्टी के 15 कार्यकर्ता

CG Politics: छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बलरामपुर वाड्रफनगर मेंगोंडवाना गणराज्य पार्टी (जीजीपी) को एक बड़ा झटका तब लगा जब 15 लोगों ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में प्रवेश किया। इस अवसर पर विधायक शकुन्तला सिंह पोर्ते ने इन सभी लोगों को भाजपा में शामिल कराया। यह ज्वाइनिंग समारोह पुल के उद्घाटन के बाद आयोजित किया गया, जिसे स्थानीय नागरिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में देखा।