30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

CG Politics: राजनीतिक गलियारे में बड़ा बदलाव, भाजपा में शामिल हुए गोंडवाना गणराज्य पार्टी के 15 कार्यकर्ता

CG Politics: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में प्रवेश किया। इस अवसर पर विधायक शकुन्तला सिंह पोर्ते ने इन सभी लोगों को भाजपा में शामिल कराया

less than 1 minute read
Google source verification

बलरामपुर

image

Love Sonkar

Dec 30, 2025

CG Politics: राजनीतिक गलियारे में बड़ा बदलाव, भाजपा में शामिल हुए गोंडवाना गणराज्य पार्टी के 15 कार्यकर्ता

CG Politics: छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बलरामपुर वाड्रफनगर मेंगोंडवाना गणराज्य पार्टी (जीजीपी) को एक बड़ा झटका तब लगा जब 15 लोगों ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में प्रवेश किया। इस अवसर पर विधायक शकुन्तला सिंह पोर्ते ने इन सभी लोगों को भाजपा में शामिल कराया। यह ज्वाइनिंग समारोह पुल के उद्घाटन के बाद आयोजित किया गया, जिसे स्थानीय नागरिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में देखा।

भाजपा में शामिल हुए लोगों में स्थानीय प्रभावशाली नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र में पार्टी का मजबूत समर्थन बनाने का भरोसा जताया। विधायक शकुन्तला सिंह पोर्ते ने इस मौके पर कहा कि भाजपा में शामिल होने वाले सभी नए सदस्य पार्टी के विकास और जनकल्याण के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

भाजपा में शामिल हुए लोगों में स्थानीय प्रभावशाली नेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र में पार्टी का मजबूत समर्थन बनाने का भरोसा जताया। विधायक शकुन्तला सिंह पोर्ते ने इस मौके पर कहा कि भाजपा में शामिल होने वाले सभी नए सदस्य पार्टी के विकास और जनकल्याण के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

30 Dec 2025 06:09 pm

Published on:

30 Dec 2025 06:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / CG Politics: राजनीतिक गलियारे में बड़ा बदलाव, भाजपा में शामिल हुए गोंडवाना गणराज्य पार्टी के 15 कार्यकर्ता

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Hemp smuggling: ट्रक में नारियल की भूसी में छिपाकर ले जा रहे थे 6 करोड़ का गांजा, 3 तस्कर गिरफ्तार

Hemp smuggling
बलरामपुर

Road accident: ट्रैक्टर-बाइक में आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत, 2 युवकों की मौत, तीसरे की हालत नाजुक

Road accident
बलरामपुर

धान खरीदी में लापरवाही बरतने 2 पटवारी निलंबित

CG Suspended News: धान खरीदी 2025–26 में लापरवाही उजागर(photo-patrika)
बलरामपुर

Corruption road: झाडू़ लगाते ही उधड़ गई 1.91 करोड़ से बन रही सडक़, सब-इंजीनियर बोला- अच्छी सडक़ बनवा रहा ठेकेदार

Corruption road
बलरामपुर

Road accident: एनएच पर बने गड्ढे में अनियंत्रित हो गई बाइक, सडक़ पर गिरे युवक को पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचला, मौत

Road accident
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.