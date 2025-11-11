Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Cold wave: सरगुजा में शीतलहर की बनी स्थिति, अंबिकापुर का तापमान 7.6 डिग्री तो मैनपाट व सामरीपाट का पहुंचा 5 डिग्री

Cold wave: सरगुजा संभाग में पडऩे लगी कड़ाके की ठंड, आने वाले दिनों में अभी और गिरेगा तापमान, मौसम विभाग का कहना- ठंड से अभी राहत की उम्मीद नहीं

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 11, 2025

Cold wave

Snow freeze in Mainpat (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. सरगुजा संभाग में पिछले तीन से चार दिनों से शीतलहर (Cold wave) जैसी स्थिति निर्मित है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री जबकि छत्तीसगढ़ के शिमला मैनपाट व बलरामपुर जिले के सामरीपाट का तापमान 5 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मैनपाट में ओस की बूंदे जमनी शुरू हो गई है। रात का पारा गिरने से मंगलवार की सुबह कई स्थानों पर ओस की बूंदे जमी हुई दिखी।

मौसम विभाग के अनुसार नवंबर महीने अभी तक के तिथि में 36 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। दरअसल मोन्था तूफान का असर खत्म होते ही सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पडऩी शुरू हो गई है। नवंबर महीने के शुरूआत में ही शीतलहर (Cold wave) जैसी स्थिति निर्मित हो गई है।

पिछले एक सप्ताह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मंगलवार का न्यूनतम तापमान 7.6 व अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री दर्ज किया गया है। पारा गिरने (Cold wave) से लोगों को दिन में भी राहत नहीं है। तेज धूप निकलने के बावजूद लोग गर्म कपड़ों में ही नजर आ रहे हैं।

Cold wave: मौसम वैज्ञानिक का ये कहना

मौसम वैज्ञानिक एएम भट्ट के अनुसार मोन्था तूफान का असर खत्म होने के बाद उत्तर दिशा से शुष्क हवाओं का आने का क्रम जारी है। इसलिए सरगुजा संभाग सहित उत्तरी छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड (Cold wave) नवंबर महीने के पहले सप्ताह से ही पडऩी शुरू है।

Published on:

11 Nov 2025 08:29 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Cold wave: सरगुजा में शीतलहर की बनी स्थिति, अंबिकापुर का तापमान 7.6 डिग्री तो मैनपाट व सामरीपाट का पहुंचा 5 डिग्री

