Cold wave: सरगुजा में शीतलहर की बनी स्थिति, अंबिकापुर का तापमान 7.6 डिग्री तो मैनपाट व सामरीपाट का पहुंचा 5 डिग्री

अंबिकापुर. सरगुजा संभाग में पिछले तीन से चार दिनों से शीतलहर (Cold wave) जैसी स्थिति निर्मित है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री जबकि छत्तीसगढ़ के शिमला मैनपाट व बलरामपुर जिले के सामरीपाट का तापमान 5 डिग्री के करीब पहुंच गया है। मैनपाट में ओस की बूंदे जमनी शुरू हो गई है। रात का पारा गिरने से मंगलवार की सुबह कई स्थानों पर ओस की बूंदे जमी हुई दिखी।