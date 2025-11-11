Rajesh jewellers robbery case: राजेश ज्वेलर्स में हुई थी 2.87 करोड़ की डकैती, कोर्ट ने 5 आरोपियों को दी आजीवन कारावास की सजा, प्रेमिका भी शामिल

रामानुजगंज। राजेश ज्वेलर्स डकैती प्रकरण (Rajesh jewellers robbery case) में सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार को 5 आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में महिला अभियुक्त अंजनी एक्का भी शामिल है, वह मुख्य आरोपी की प्रेमिका है। बता दें कि 11 सितंबर 2024 की दोपहर सवा 1 बजे गांधी चौक रामानुजगंज स्थित राजेश ज्वेलर्स में 8 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया था। पिस्टल व देशी कट्टों से लैस लुटेरों ने दुकान मालिक राजेश सोनी को पिस्टल के कुंदे से मारकर घायल कर दिया और 5 किलो सोना, 7 किलो चांदी, 7 लाख नकद और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। कुल लूट की कीमत करीब 2.87 करोड़ रुपए आंकी गई थी।