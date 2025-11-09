Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Cold in Ambikapur: अंबिकापुर में 36 साल बाद सबसे तेजी से गिरा पारा, पहुंचा 8.2 डिग्री, ठंड से कांपने लगे लोग

Cold in Ambikapur: वर्ष 1989 में 9 नवंबर को 7.9 डिग्री दर्ज किया गया था पारा, इसके बाद इस साल के नवंबर महीने में गिरा इतना पारा

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 09, 2025

Cold in Ambikapur

Ambikapur weather in the morning (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। मोंथा तूफान का असर कम होते ही सरगुजा में ठंड (Cold in Ambikapur) ने अपने तेवर दिखाने शुरु कर दिए हैं। अंबिकापुर में पिछले 7 दिन में तेजी से पारा नीचे गिरता जा रहा है। अंबिकापुर की बात करें तो 9 नवंबर को 8.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। यह पिछले 36 वर्ष बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब 9 नवंबर को पारा इतना लुढक़ा है। ठंड से शहरवासी कांपने लगे हैं। लोग दिन में भी अब गर्म कपड़े पहनकर घरों से बाहर निकल रहे हैं।

मौसम विभाग का कहना है कि रविवार की सुबह अंबिकापुर (Cold in Ambikapur) का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के 1969 से लेकर 2025 के बीच के दर्ज आंकड़ों को देखने पर पता चलता है कि वर्ष 1989 में 9 नवंबर को पारा रिकॉर्ड 7.9 डिग्री पर पहुंचा था, इसके बाद से ऐसा देखने को नहीं मिला था।

लेकिन पिछले 36 वर्ष के बाद यह दूसरा मौका है जब पारा 8 डिग्री के करीब पहुंचा है। इससे पूर्व कभी भी 9 नवंबर तक शहर का तापमान (Cold in Ambikapur) इतना नीचे नहीं गिरा था।

Cold in Ambikapur: पड़ेगी कड़ाके की ठंड

मोंथा तूफान के आने के बाद मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि इस वर्ष कड़ाके की ठंड (Cold in Ambikapur) पड़ सकती है। इसका असर भी दिखना शुरु हो गया है। हर दिन तेजी से पारा नीचे की ओर गिर रहा है। अंबिकापुर में सुबह, शाम व रात को कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि दिन में खिली धूप के कारण लोग राहत महसूस कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Brutally beaten case: क्रशर प्लांट के 2 वर्करों की बेरहमी से पिटाई मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, संचालक समेत 6 अब भी फरार
बलरामपुर
Brutally beaten case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 03:58 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Cold in Ambikapur: अंबिकापुर में 36 साल बाद सबसे तेजी से गिरा पारा, पहुंचा 8.2 डिग्री, ठंड से कांपने लगे लोग

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Court building dispute: Video: कोर्ट परिसर से लगे शासकीय कॉलोनी का किसी ने तोड़ दिया अहाता, कर्मचारी बोले- वकीलों ने ढहाया

Court building dispute
अंबिकापुर

Pregnant wife murder: गर्भवती पत्नी की बेरहमी से हत्या, मायके से लाकर दिया वारदात को अंजाम, किया था प्रेम विवाह, थी तीसरी पत्नी

Pregnant wife murder
अंबिकापुर

Big allegation: Video: पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह बोले- जिलाध्यक्ष बनाने जरीता लैतफलांग मांग रहीं 5-7 लाख, कुमारी शैलजा ने भी की थी वसूली, कांग्रेसी पहुंचे थाना

Big illegation
अंबिकापुर

Controversial statement: Video: अमित बघेल के खिलाफ सर्व समाज ने किया प्रदर्शन, कहा- 48 घंटे में गिरफ्तार करो, वरना बंद करेंगे प्रदेश

Controversial statement
अंबिकापुर

Advocates protest: वकीलों ने किया काम का बहिष्कार, मिलने पहुंचे मंत्री अग्रवाल व पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव, कही ये बातें…

Advocates protest
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.