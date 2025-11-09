Cold in Ambikapur: अंबिकापुर में 36 साल बाद सबसे तेजी से गिरा पारा, पहुंचा 8.2 डिग्री, ठंड से कांपने लगे लोग

अंबिकापुर। मोंथा तूफान का असर कम होते ही सरगुजा में ठंड (Cold in Ambikapur) ने अपने तेवर दिखाने शुरु कर दिए हैं। अंबिकापुर में पिछले 7 दिन में तेजी से पारा नीचे गिरता जा रहा है। अंबिकापुर की बात करें तो 9 नवंबर को 8.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। यह पिछले 36 वर्ष बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब 9 नवंबर को पारा इतना लुढक़ा है। ठंड से शहरवासी कांपने लगे हैं। लोग दिन में भी अब गर्म कपड़े पहनकर घरों से बाहर निकल रहे हैं।