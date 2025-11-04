Cold in Surguja: मोंथा तूफान का असर कम होते ही सरगुजा में ठंड ने दी दस्तक, तापमान पहुंचा 12.4 डिग्री

Ambikapur city view (Photo- Patrika)
अंबिकापुर. मोन्था तूफान का प्रकोप कम होते ही सरगुजा में ठंड ने दस्तक (Cold in Surguja) दी है। पिछले 4 दिन की बात करें तो न्यूनतम तापमान में 9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। 4 नवंबर को अंबिकापुर न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 3.5 डिग्री कम है। ठंड शुरु होते ही लोग गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं। सुबह, शाम और रात में जहां ठंड का असर देखा जा रहा है, वहीं दिन में धूप लोगोंं को राहत दे रहा है।
सरगुजा संभाग में भी पिछले सप्ताह मोन्था तूफान का असर रहा। लगातार बारिश व बादल छाए रहने से तापमान में वृद्धि दर्ज की गई थी। 1 नवंबर को तूफान का असर कम होते ही तापमान में गिरावट (Cold in Surguja) दर्ज की जाने लगी है। 1 नवंबर को न्यूनतम तापमान 21.4 डिग्री था।
जबकि 4 नवंबर को न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री दर्ज किया गया है। पिछले चार दिनों के अंदर 9 डिग्री तापमान में गिरावट आने से ठंड का एहसास होने लगा है। सोमवार की रात से ठंड का ज्यादा असर देखा जा रहा है।
मौसम वैज्ञानिक का मानना है कि मोंथा तूफान का असर कम होने के बाद आसमान पूरी तरह साफ हो गया है और उत्तर से ठंडी हवा (Cold in Surguja) आ रही है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अभी आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। फिलहाल कोई विक्षोभ भी सक्रिय नहीं है।
बड़ी खबरेंView All
अंबिकापुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग