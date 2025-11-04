Cold in Surguja: मोंथा तूफान का असर कम होते ही सरगुजा में ठंड ने दी दस्तक, तापमान पहुंचा 12.4 डिग्री

अंबिकापुर. मोन्था तूफान का प्रकोप कम होते ही सरगुजा में ठंड ने दस्तक (Cold in Surguja) दी है। पिछले 4 दिन की बात करें तो न्यूनतम तापमान में 9 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। 4 नवंबर को अंबिकापुर न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य से 3.5 डिग्री कम है। ठंड शुरु होते ही लोग गर्म कपड़ों में नजर आने लगे हैं। सुबह, शाम और रात में जहां ठंड का असर देखा जा रहा है, वहीं दिन में धूप लोगोंं को राहत दे रहा है।