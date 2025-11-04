Murder for liquor: दादी ने पीने को नहीं दी घर में बनी शराब तो कर दी हत्या, आरोपी शहडोल से गिरफ्तार

Murder accused arrested (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर। घर में बनाकर रखी शराब नहीं देने से नाराज होकर पोते ने दादी की हत्या (Murder for liquor) कर दी। पहले तो उसने दादी के सिर पर लोहे के सब्बल से 3 बार प्रहार किया। इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने टांगी से 2 बार प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह मध्यप्रदेश के शहडोल भाग गया था। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को शहडोल से गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया।
एमसीबी जिले के भरतपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम घोड़धरा के सरपंच लाल साय ने 2 नवंबर को दोपहर 12-1 बजे के बीच मोबाइल से पुलिस को सूचना दी। उसने बताया कि ग्राम घोड़धरा में एक अधेड़ महिला का शव उसके घर में खून से लथपथ पड़ा हुआ है। मामले (Murder for liquor) में जनकपुर पुलिस मौके पर पहुंची।
यहां मृतका के बेटे कमलभान ने बताया कि मां बती बाई की 1 नवंबर की रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने बेरहमी से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी है। मामले में एसडीओपी मनेन्द्रगढ़ के मार्गदर्शन में 2 टीम गठित कर विवेचना कराई गई। दूसरी टीम अज्ञात आरोपी (Murder for liquor) की तलाश में जुटी रही। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया।
इस दौरान मृतका के परिजन उपस्थित रहे। लेकिन उसका पोता दीपक सिंह का पता नहीं था। सरपंच से फोन कराने पर पेण्ड्रा और दूसरे व्यक्ति से फोन लगवाने पर उसने शहडोल में होना बताया। इसके बाद पुलिस को संदेह हुआ और पुलिस टीम शहडोल से दीपक सिंह को पकडक़र जनकपुर लौटी।
इस दौरान कड़ाई से पूछताछ (Murder for liquor) करने पर बताया कि घटना तिथि को अपनी दादी के घर गया था। त्योहार का दिन होने के कारण दादी अपने घर में शराब बनाकर रखी थी। मांगने पर दादी बार-बार मना कर रही थी।
शराब नहीं मिलने से आरोपी ने गुस्से में घर में रखे सबली (लोहा का छोटा सब्बल) से अपनी दादी के सिर में 3 बार घातक प्रहार किया। इससे मौके पर वह बेहाश हो गई। उसके बाद घर में रखी टांगी से उसके सिर पर 2 बार वार कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद हथियार को नाला के पास छिपाकर शहडोल भाग गया था।
आरोपी (Murder for liquor) की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया गया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी ओपी दुबे, दिनेश चौहान, पुष्कल सिन्हा, संजय पाण्डेय, संदीप बागीस सहित अन्य शामिल रहे।
