Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोरीया

Murder for liquor: दादी ने पीने को नहीं दी घर में बनी शराब तो कर दी हत्या, आरोपी शहडोल से गिरफ्तार

Murder for liquor: दादी द्वारा बार-बार शराब देने से इनकार करने पर आरोपी पोते ने पहले सब्बल से सिर पर प्रहार किया, फिर टांगी से वार कर ले ली जान, वारदात के बाद हो गया था फरार

2 min read
Google source verification

कोरीया

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 04, 2025

Murder for liquor

Murder accused arrested (Photo- Patrika)

बैकुंठपुर। घर में बनाकर रखी शराब नहीं देने से नाराज होकर पोते ने दादी की हत्या (Murder for liquor) कर दी। पहले तो उसने दादी के सिर पर लोहे के सब्बल से 3 बार प्रहार किया। इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने टांगी से 2 बार प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह मध्यप्रदेश के शहडोल भाग गया था। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को शहडोल से गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया।

एमसीबी जिले के भरतपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम घोड़धरा के सरपंच लाल साय ने 2 नवंबर को दोपहर 12-1 बजे के बीच मोबाइल से पुलिस को सूचना दी। उसने बताया कि ग्राम घोड़धरा में एक अधेड़ महिला का शव उसके घर में खून से लथपथ पड़ा हुआ है। मामले (Murder for liquor) में जनकपुर पुलिस मौके पर पहुंची।

यहां मृतका के बेटे कमलभान ने बताया कि मां बती बाई की 1 नवंबर की रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने बेरहमी से सिर पर प्रहार कर हत्या कर दी है। मामले में एसडीओपी मनेन्द्रगढ़ के मार्गदर्शन में 2 टीम गठित कर विवेचना कराई गई। दूसरी टीम अज्ञात आरोपी (Murder for liquor) की तलाश में जुटी रही। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया।

इस दौरान मृतका के परिजन उपस्थित रहे। लेकिन उसका पोता दीपक सिंह का पता नहीं था। सरपंच से फोन कराने पर पेण्ड्रा और दूसरे व्यक्ति से फोन लगवाने पर उसने शहडोल में होना बताया। इसके बाद पुलिस को संदेह हुआ और पुलिस टीम शहडोल से दीपक सिंह को पकडक़र जनकपुर लौटी।

इस दौरान कड़ाई से पूछताछ (Murder for liquor) करने पर बताया कि घटना तिथि को अपनी दादी के घर गया था। त्योहार का दिन होने के कारण दादी अपने घर में शराब बनाकर रखी थी। मांगने पर दादी बार-बार मना कर रही थी।

Murder for liquor: पहले सब्बल से सिर पर मारा फिर टांगी से

शराब नहीं मिलने से आरोपी ने गुस्से में घर में रखे सबली (लोहा का छोटा सब्बल) से अपनी दादी के सिर में 3 बार घातक प्रहार किया। इससे मौके पर वह बेहाश हो गई। उसके बाद घर में रखी टांगी से उसके सिर पर 2 बार वार कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद हथियार को नाला के पास छिपाकर शहडोल भाग गया था।

आरोपी (Murder for liquor) की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया गया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी ओपी दुबे, दिनेश चौहान, पुष्कल सिन्हा, संजय पाण्डेय, संदीप बागीस सहित अन्य शामिल रहे।

ये भी पढ़ें

Murder in Mainpat: मैनपाट में मिला पश्चिम बंगाल के युवक का शव, साथ काम करने वाला युवक है फरार
अंबिकापुर
Murder in Mainpat

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 08:09 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Koria / Murder for liquor: दादी ने पीने को नहीं दी घर में बनी शराब तो कर दी हत्या, आरोपी शहडोल से गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

कोरीया

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Journalist murder case: पत्रकार हत्याकांड: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, कोर्ट ने दोनों को सुनाया आजीवन कारावास

Journalist murder case
कोरीया

Fire in plastic factory: आधी रात प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान और टीपर वाहन जलकर खाक

Fire in plastic factory
कोरीया

Liquor load truck overturned: अंग्रेजी शराब से लोड ट्रक अनियंत्रित होकर खेत में पलटा, नष्ट हो गईं बोतलें

Liquor load truck overturned
कोरीया

Birthday celebrated on road: स्टेट हाइवे पर कार के बोनट पर केक काटकर मनाया जन्मदिन, की आतिशबाजी, 7 आरोपी गिरफ्तार

Birthday celebrated on road
कोरीया

नाबालिग से कराई जा रही थी खतरनाक ड्यूटी, बस में सामान लोड करते झुलसा, फिर… चालक और मालिक पर अपराध दर्ज

कोरीया
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.