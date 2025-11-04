Murder for liquor: दादी ने पीने को नहीं दी घर में बनी शराब तो कर दी हत्या, आरोपी शहडोल से गिरफ्तार

बैकुंठपुर। घर में बनाकर रखी शराब नहीं देने से नाराज होकर पोते ने दादी की हत्या (Murder for liquor) कर दी। पहले तो उसने दादी के सिर पर लोहे के सब्बल से 3 बार प्रहार किया। इतने से भी मन नहीं भरा तो उसने टांगी से 2 बार प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह मध्यप्रदेश के शहडोल भाग गया था। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को शहडोल से गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया।