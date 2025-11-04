Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Murder in Mainpat: मैनपाट में मिला पश्चिम बंगाल के युवक का शव, साथ काम करने वाला युवक है फरार

Murder in Mainpat: पश्चिम बंगाल से निर्माणाधीन वसुंधरा हिल्स में काम करने आया था युवक, पुलिस ने शव बरामद कर पीएम के लिए भिजवाया अस्पताल, परिजन को दी गई सूचना

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 04, 2025

Murder in Mainpat

Dead body of young man and reached people on the spot (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। मैनपाट के कुदारीडीह स्थित यात्री प्रतीक्षालय के समीप एक युवक का मंगलवार की सुबह शव मिला। उसकी पहचान पश्चिम बंगाल निवासी युवक के रूप में हुई। वह अपने साथियों के साथ निर्माणाधीन बिल्डिंग का काम करने आया था। वह राजमिस्त्री बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस को जांच में उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। वहीं साथ काम करने वाला एक युवक फरार बताया जा रहा है। हत्या (Murder in Mainpat) में उसके शामिल होने की आशंका जताई जा रही है।

मैनपाट के मेहता प्वाइंट रोड स्थित ग्राम कुदारीडीह के यात्री प्रतीक्षालय के पास मैदान में एक युवक की लाश मिलने की सूचना मंगलवार की सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने कमलेश्वरपुर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। युवक का शरीर औंधे मुंह (Murder in Mainpat) पड़ा हुआ था तथा शरीर पर जगह-जगह चोट के निशान थे।

इससे आशंका जताई जा रही है कि किसी ने उसकी हत्या (Murder in Mainpat) कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल का फिंगर प्रिंट लेने के बाद शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। मृत युवक की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी राजू के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके परिजन को मोबाइल से सूचना दी।

Murder in Mainpat: साथ काम करने वाला युवक फरार

मृतक राजू मेहता प्वाइंट रोड स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग वसुंधरा विहार में राज मिस्त्री का काम करता था। बताया जा रहा है कि उसके साथ काम करने वाला एक अन्य युवक फरार है। वारदात (Murder in Mainpat) में उसका हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

Published on:

04 Nov 2025 01:00 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Murder in Mainpat: मैनपाट में मिला पश्चिम बंगाल के युवक का शव, साथ काम करने वाला युवक है फरार

