Murder in Mainpat: मैनपाट में मिला पश्चिम बंगाल के युवक का शव, साथ काम करने वाला युवक है फरार

Dead body of young man and reached people on the spot (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। मैनपाट के कुदारीडीह स्थित यात्री प्रतीक्षालय के समीप एक युवक का मंगलवार की सुबह शव मिला। उसकी पहचान पश्चिम बंगाल निवासी युवक के रूप में हुई। वह अपने साथियों के साथ निर्माणाधीन बिल्डिंग का काम करने आया था। वह राजमिस्त्री बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस को जांच में उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। वहीं साथ काम करने वाला एक युवक फरार बताया जा रहा है। हत्या (Murder in Mainpat) में उसके शामिल होने की आशंका जताई जा रही है।
मैनपाट के मेहता प्वाइंट रोड स्थित ग्राम कुदारीडीह के यात्री प्रतीक्षालय के पास मैदान में एक युवक की लाश मिलने की सूचना मंगलवार की सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने कमलेश्वरपुर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। युवक का शरीर औंधे मुंह (Murder in Mainpat) पड़ा हुआ था तथा शरीर पर जगह-जगह चोट के निशान थे।
इससे आशंका जताई जा रही है कि किसी ने उसकी हत्या (Murder in Mainpat) कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल का फिंगर प्रिंट लेने के बाद शव को पीएम के लिए अस्पताल भिजवाया। मृत युवक की पहचान पश्चिम बंगाल निवासी राजू के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके परिजन को मोबाइल से सूचना दी।
मृतक राजू मेहता प्वाइंट रोड स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग वसुंधरा विहार में राज मिस्त्री का काम करता था। बताया जा रहा है कि उसके साथ काम करने वाला एक अन्य युवक फरार है। वारदात (Murder in Mainpat) में उसका हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।
