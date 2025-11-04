Murder in Mainpat: मैनपाट में मिला पश्चिम बंगाल के युवक का शव, साथ काम करने वाला युवक है फरार

अंबिकापुर। मैनपाट के कुदारीडीह स्थित यात्री प्रतीक्षालय के समीप एक युवक का मंगलवार की सुबह शव मिला। उसकी पहचान पश्चिम बंगाल निवासी युवक के रूप में हुई। वह अपने साथियों के साथ निर्माणाधीन बिल्डिंग का काम करने आया था। वह राजमिस्त्री बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस को जांच में उसके शरीर पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं। वहीं साथ काम करने वाला एक युवक फरार बताया जा रहा है। हत्या (Murder in Mainpat) में उसके शामिल होने की आशंका जताई जा रही है।