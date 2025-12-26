Double murder case: सास-ससुर को जिंदा जलाने वाले दामाद को बिक्री किया था कट्टा, आरोपी बिहार से गिरफ्तार

बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के बचरापोड़ी चौकी अंतर्गत 14 अक्टूबर की रात एक युवक ने अपने सास-ससुर को घर में बंद कर जिंदा जला (Double murder case) दिया था। इस घटना के कुछ महीने पूर्व उसने साले पर भी कट्टे से फायर किया था। पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब पुलिस ने आरोपी दामाद को कट्टा उपलब्ध कराने वाले आरोपी को बिहार से सहरसा जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।