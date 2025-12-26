Double murder case: सास-ससुर को जिंदा जलाने वाले दामाद को बिक्री किया था कट्टा, आरोपी बिहार से गिरफ्तार

Pistol seller arrested (Photo- Patrika)
बैकुंठपुर। एमसीबी जिले के बचरापोड़ी चौकी अंतर्गत 14 अक्टूबर की रात एक युवक ने अपने सास-ससुर को घर में बंद कर जिंदा जला (Double murder case) दिया था। इस घटना के कुछ महीने पूर्व उसने साले पर भी कट्टे से फायर किया था। पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब पुलिस ने आरोपी दामाद को कट्टा उपलब्ध कराने वाले आरोपी को बिहार से सहरसा जिले से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
कट्टे की बिक्री करने वाला आरोपी बिहार के सहरसा जिला अंतर्गत ग्राम लतहा के सरदार टोला निवासी नटका उर्फ दिलखुश सरदार पिता सजीत सरदार (19) है, जिसे पुलिस ने शुक्रवार को जेल भेज दिया। उसने मुख्य आरोपी (Double murder case) को देशी कट्टा 315 बोर और कारतूस 12 हजार रुपए में विक्रय किया था।
पुलिस ने आरोपी से शेष रकम 12 हजार रुपए जब्त कर लिया गया है। पुलिस इससेे पहले आरोपी सुरेश ठाकुर उर्फ कानपुरिया, प्रदीप बैरागी को रतनपुर एवं कटघोरा के बीच गिरफ्तार (Double murder case) कर जेल भेज चुकी है। कार्रवाई में चौकी प्रभारी अब्दुल मुनाफ , एएसआई जीपी यादव, सुनील साहू, मनोज पांडेय, अभिषेक यादव, महेन्द्र पुरी, रवि भगत, शिवम सिन्हा व प्रताप सिंह शामिल थे।
बचरापोड़ी चौकी पुलिस को 14 अक्टूबर की रात में सूचना मिली थी कि ग्राम बड़ेसाल्ही में रायराम केंवट के घर में आग लगी है। सूचना पर चौकी प्रभारी स्टाफ के साथ मौके पहुंचे। उन्होंने देखा कि रायराम की घर के भीतर जलकर मौत हो गई है।
जबकि उसकी पत्नी पार्वती बाई आग में पूरी तरह से झुलसी थी, जिसे तत्काल अस्पताल भेजवाया गया, लेकिन रास्ते में ही मौत (Double murder case) हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 103(1), 109(1), 326(छ), ३32(ए), 3(5), 249, 61 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया था।
मृ़त दंपती के दामाद सुरेश ठाकुर उर्फ कानपुरिया ने अपने साथियों के साथ उक्त वारदात (Double murder case) को अंजाम दिया था। दरअसल ससुराल से उसकी पत्नी के जेवर समेत कीमती सामान ले आने से वह नाराज था। वह सामान वापस करने सभी को धमकी दे रहा था।
