Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Brutally beaten case: क्रशर प्लांट के 2 वर्करों की बेरहमी से पिटाई मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, संचालक समेत 6 अब भी फरार

Brutally beaten case: गिरफ्तार आरोपियों के परिजन ने पुलिस पर मुख्य आरोपी को संरक्षण देने व भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने का लगाया आरोप, बोले- सिर्फ मजदूरों को किया गिरफ्तार

3 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 08, 2025

Brutally beaten case

Accused arrested (Photo- Patrika)

राजपुर। बलरामपुर जिले के बरियों चौकी अंतर्गत ग्राम भिलाईखुर्द स्थित क्रशर प्लांट के 2 वर्करों पर डीजल चोरी का आरोप लगाकर क्रशर संचालक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बेरहमी से मारपीट (Brutally beaten case) की थी। उनके हाथ-पैर को पाइप के सहारे बांधकर अद्र्धनग्न हालत में पीटा गया था। इस मामले में पीडि़त की रिपोर्ट पर पुलिस ने 7 नामजद समेत अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि क्रशर संचालक समेत 6 अब भी फरार हैं।

गौरतलब है कि ग्राम बघिमा निवासी विनोद सारथी पिता बलदेव सारथी 25 वर्ष एवं ग्राम भेलाईखुर्द निवासी वरुण शर्मा पिता बाबूलाल शर्मा 30 वर्ष ने 7 नवंबर को बरियों चौकी में अपने साथ हुई मारपीट (Brutally beaten case) की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 4 नवंबर की सुबह लगभग 10 से 11 बजे के बीच सिंघल क्रशर का मुंशी संजय प्रधान अपने साथियों डॉक्टर, रविशंकर, जेपी यादव, मोनू दास, रामलाल व दीपक अग्रवाल के साथ प्लांट में पहुंचा था।

इसके बाद उनके कपड़े उतरवाकर अद्र्धनग्न हालत में हाथ-पैर को रस्सियों से पाइप के सहारे बांधकर लात, जूते व पाइप से मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने 7 नामजद समेत अन्य आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच प्रारंभ की। इसी क्रम में शनिवार को मारपीट में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

कार्रवाई (Brutally beaten case) में एसडीओपी इम्मानुएल लकड़ा, बरियों चौकी प्रभारी एसआई रविंद्र प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक प्रदीप यादव, विजय गुप्ता, आरक्षक जगन्नाथ केराम, सुरेंद्र रवि, ईश्वर मरावी व अजय टोप्पो शामिल रहे।

Brutally beaten case: ये हैं गिरफ्तार आरोपी

पुलिस ने जिन आरोपियों (Brutally beaten case) को गिरफ्तार किया है, उनमें सूरजपुर जिले के कल्याणपुर लटोरी निवासी रविशंकर यादव पिता दलगर यादव 22 वर्ष, बलरामपुर जिले के बरियों चौकी अंतर्गत ग्राम भेलाई खुर्द निवासी आंनद बिसी पिता पांडव बिसी 35 वर्ष, बरियों चौकी अंतर्गत ग्राम बादा निवासी मनोज यादव पिता रामलखन 38 वर्ष व सरगुजा के धौरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पड़ौली के नवापारा निवासी अनिल कुमार पिता गोविंद राम शामिल हैं।

पुलिस पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप

इधर गिरफ्तार आरोपियों (Brutally beaten case) के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने मुख्य आरोपियों को छोडक़र केवल मजदूरों और वाहन चालकों पर कार्रवाई की है।

परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी संजय प्रधान का भाई अर्जित प्रधान, जो कि नगर सेना में आरक्षक पद पर बरियों चौकी में पदस्थ है। घटना (Brutally beaten case) से संबंधित जानकारी अपने भाई तक पहुंचा रहा है।

परिजनों ने कहा कि पुलिस इस संबंध में निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है और वास्तविक आरोपियों को संरक्षण मिल रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है तथा फरार आरोपियों की तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

ये भी पढ़ें

Advocates protest: वकीलों ने किया काम का बहिष्कार, मिलने पहुंचे मंत्री अग्रवाल व पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव, कही ये बातें…
अंबिकापुर
Advocates protest

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

08 Nov 2025 06:23 pm

Published on:

08 Nov 2025 06:15 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Brutally beaten case: क्रशर प्लांट के 2 वर्करों की बेरहमी से पिटाई मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, संचालक समेत 6 अब भी फरार

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Theft in Jewellery shop: ज्वेलरी दुकान में चोरी का मामला: जंगल किनारे मिले आर्टिफिशियल जेवर और जूतों के निशान, पुलिस बोली- जल्द पकड़ लेंगे

Theft in Jewellery shop
बलरामपुर

CG Rajat Jayanti: पीएम मोदी के हाथों सम्मानित हुए बलरामपुर के कृष्णा पहाड़ी कोरवा, दृष्टिबाधित दंपती की संघर्ष गाथा बनी प्रेरणा

CG Rajat Jayanti
बलरामपुर

Big incident: तेज बारिश के बीच भरभराकर ढह गई झोपड़ी, मवेशियों की रखवाली कर रहे युवक की दबकर मौत

Big incident
बलरामपुर

Theft in Jewellery shop: Video: ज्वेलरी दुकान में चोरों का धावा, ले उड़े लाखों रुपए के जेवर, CCTV में 6 आरोपी कैद

Theft in jewellery shop
बलरामपुर

Chhath Puja 2025: 6 साल की अनन्या ने छठ का कठिन व्रत रख दिखाया अटूट संकल्प, मासूम की भक्ति से भावविभोर हुआ पूरा गांव

6 वर्षीय अनन्या की अटूट आस्था ने जीता सबका दिल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.