Brutally beaten case: क्रशर प्लांट के 2 वर्करों की बेरहमी से पिटाई मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, संचालक समेत 6 अब भी फरार

राजपुर। बलरामपुर जिले के बरियों चौकी अंतर्गत ग्राम भिलाईखुर्द स्थित क्रशर प्लांट के 2 वर्करों पर डीजल चोरी का आरोप लगाकर क्रशर संचालक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बेरहमी से मारपीट (Brutally beaten case) की थी। उनके हाथ-पैर को पाइप के सहारे बांधकर अद्र्धनग्न हालत में पीटा गया था। इस मामले में पीडि़त की रिपोर्ट पर पुलिस ने 7 नामजद समेत अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि क्रशर संचालक समेत 6 अब भी फरार हैं।