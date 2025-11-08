Brutally beaten case: क्रशर प्लांट के 2 वर्करों की बेरहमी से पिटाई मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, संचालक समेत 6 अब भी फरार

Accused arrested (Photo- Patrika)
राजपुर। बलरामपुर जिले के बरियों चौकी अंतर्गत ग्राम भिलाईखुर्द स्थित क्रशर प्लांट के 2 वर्करों पर डीजल चोरी का आरोप लगाकर क्रशर संचालक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर बेरहमी से मारपीट (Brutally beaten case) की थी। उनके हाथ-पैर को पाइप के सहारे बांधकर अद्र्धनग्न हालत में पीटा गया था। इस मामले में पीडि़त की रिपोर्ट पर पुलिस ने 7 नामजद समेत अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि क्रशर संचालक समेत 6 अब भी फरार हैं।
गौरतलब है कि ग्राम बघिमा निवासी विनोद सारथी पिता बलदेव सारथी 25 वर्ष एवं ग्राम भेलाईखुर्द निवासी वरुण शर्मा पिता बाबूलाल शर्मा 30 वर्ष ने 7 नवंबर को बरियों चौकी में अपने साथ हुई मारपीट (Brutally beaten case) की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 4 नवंबर की सुबह लगभग 10 से 11 बजे के बीच सिंघल क्रशर का मुंशी संजय प्रधान अपने साथियों डॉक्टर, रविशंकर, जेपी यादव, मोनू दास, रामलाल व दीपक अग्रवाल के साथ प्लांट में पहुंचा था।
इसके बाद उनके कपड़े उतरवाकर अद्र्धनग्न हालत में हाथ-पैर को रस्सियों से पाइप के सहारे बांधकर लात, जूते व पाइप से मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने 7 नामजद समेत अन्य आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर जांच प्रारंभ की। इसी क्रम में शनिवार को मारपीट में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।
कार्रवाई (Brutally beaten case) में एसडीओपी इम्मानुएल लकड़ा, बरियों चौकी प्रभारी एसआई रविंद्र प्रताप सिंह, प्रधान आरक्षक प्रदीप यादव, विजय गुप्ता, आरक्षक जगन्नाथ केराम, सुरेंद्र रवि, ईश्वर मरावी व अजय टोप्पो शामिल रहे।
पुलिस ने जिन आरोपियों (Brutally beaten case) को गिरफ्तार किया है, उनमें सूरजपुर जिले के कल्याणपुर लटोरी निवासी रविशंकर यादव पिता दलगर यादव 22 वर्ष, बलरामपुर जिले के बरियों चौकी अंतर्गत ग्राम भेलाई खुर्द निवासी आंनद बिसी पिता पांडव बिसी 35 वर्ष, बरियों चौकी अंतर्गत ग्राम बादा निवासी मनोज यादव पिता रामलखन 38 वर्ष व सरगुजा के धौरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पड़ौली के नवापारा निवासी अनिल कुमार पिता गोविंद राम शामिल हैं।
इधर गिरफ्तार आरोपियों (Brutally beaten case) के परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने मुख्य आरोपियों को छोडक़र केवल मजदूरों और वाहन चालकों पर कार्रवाई की है।
परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि मुख्य आरोपी संजय प्रधान का भाई अर्जित प्रधान, जो कि नगर सेना में आरक्षक पद पर बरियों चौकी में पदस्थ है। घटना (Brutally beaten case) से संबंधित जानकारी अपने भाई तक पहुंचा रहा है।
परिजनों ने कहा कि पुलिस इस संबंध में निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है और वास्तविक आरोपियों को संरक्षण मिल रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है तथा फरार आरोपियों की तलाश में टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।
बड़ी खबरेंView All
बलरामपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग