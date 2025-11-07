Brutally beaten: क्रशर संचालक ने साथियों के साथ मिलकर 2 युवकों के कपड़े उतरवाए, फिर बरसाए लात, डंडे से भी मारा

Crusher owner beaten young man with leg (Photo- Video grab)
अंबिकापुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के बरियों चौकी अंतर्गत निवासी 2 युवकों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्रशर संचालक द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर पिटाई (Brutally beaten) की गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि आधा दर्जन से अधिक लोगों ने युवकों को एक कमरे में घेरकर रखा है तथा उसकी पिटाई की जा रही है। एक युवक के हाथ-पैर पाइप के सहारे रस्सियों से बंधे हैं। पिटाई करने वाले गाली-गलौज करते हुए उन पर लात, जूते व डंडे बरसा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बलरामपुर एएसपी का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई करेंगे।
अंबिकापुर के कुंडला सिटी निवासी दीपक अग्रवाल का बलरामपुर जिले के बरियों चौकी अंतर्गत ग्राम भेलाई खुर्द में क्रशर प्लांट है। संचालक द्वारा आधा दर्जन लोगों के साथ मिलकर 2 युवकों की पिटाई (Brutally beaten) की जा रही है। संचालक द्वारा पहले तो दोनों युवकों के कपड़े उतरवाए गए, फिर हाथ-पैर को पाइप व रस्सियों से बांधा गया।
इसके बाद उनपर जूते, लात व डंडे बरसाए गए। संचालक द्वारा दोनों पर डीजल चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। इनमें से एक युवक ग्राम बघिमा निवासी विनोद सारथी बताया जा रहा है, जिसे बुरी तरह से पीटा (Brutally beaten) गया है। वह क्रशर प्लांट में पोकलेन मशीन का ऑपरेटर है।
बताया जा रहा है कि क्रशर संचालक के डर से पोकलेन ऑपरेटर विनोद सारथी द्वारा पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। इधर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Brutally beaten) होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
इस मामले में बलरामपुर एएसपी विश्वदीपक त्रिपाठी का कहना है कि वीडियो उनके संज्ञान में है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
