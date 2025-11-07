Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Brutally beaten: क्रशर संचालक ने साथियों के साथ मिलकर 2 युवकों के कपड़े उतरवाए, फिर बरसाए लात, डंडे से भी मारा

Brutally beaten: डीजल चोरी की बात को लेकर एक कमरे में बंद कर युवकों की बेदर्दी से की गई पिटाई, हाथ-पैर में पाइप फंसाकर बांधा

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 07, 2025

Brutally beaten

Crusher owner beaten young man with leg (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के बरियों चौकी अंतर्गत निवासी 2 युवकों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्रशर संचालक द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर पिटाई (Brutally beaten) की गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि आधा दर्जन से अधिक लोगों ने युवकों को एक कमरे में घेरकर रखा है तथा उसकी पिटाई की जा रही है। एक युवक के हाथ-पैर पाइप के सहारे रस्सियों से बंधे हैं। पिटाई करने वाले गाली-गलौज करते हुए उन पर लात, जूते व डंडे बरसा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बलरामपुर एएसपी का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई करेंगे।

अंबिकापुर के कुंडला सिटी निवासी दीपक अग्रवाल का बलरामपुर जिले के बरियों चौकी अंतर्गत ग्राम भेलाई खुर्द में क्रशर प्लांट है। संचालक द्वारा आधा दर्जन लोगों के साथ मिलकर 2 युवकों की पिटाई (Brutally beaten) की जा रही है। संचालक द्वारा पहले तो दोनों युवकों के कपड़े उतरवाए गए, फिर हाथ-पैर को पाइप व रस्सियों से बांधा गया।

इसके बाद उनपर जूते, लात व डंडे बरसाए गए। संचालक द्वारा दोनों पर डीजल चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। इनमें से एक युवक ग्राम बघिमा निवासी विनोद सारथी बताया जा रहा है, जिसे बुरी तरह से पीटा (Brutally beaten) गया है। वह क्रशर प्लांट में पोकलेन मशीन का ऑपरेटर है।

Brutally beaten: डर से नहीं की शिकायत

बताया जा रहा है कि क्रशर संचालक के डर से पोकलेन ऑपरेटर विनोद सारथी द्वारा पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। इधर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Brutally beaten) होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

इस मामले में बलरामपुर एएसपी विश्वदीपक त्रिपाठी का कहना है कि वीडियो उनके संज्ञान में है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Bus accident: एनएच पर खड़े ट्रक में पीछे से जा भिड़ी बस, कई यात्री घायल, 2 अस्पताल में भर्ती
अंबिकापुर
Bus accident

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 05:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Brutally beaten: क्रशर संचालक ने साथियों के साथ मिलकर 2 युवकों के कपड़े उतरवाए, फिर बरसाए लात, डंडे से भी मारा

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Crime News: क्रशर संचालक की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल, पोकलेन चालक को घर में बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा…

क्रशर संचालक की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल(photo-patrika)
अंबिकापुर

Bus accident: एनएच पर खड़े ट्रक में पीछे से जा भिड़ी बस, कई यात्री घायल, 2 अस्पताल में भर्ती

Bus accident
अंबिकापुर

Advocate protest: Video: नवीन न्यायालय भवन के स्थानांतरण के विरोध में अधिवक्ताओं ने निकाली विशाल रैली, कल से करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल

Advocates protest
अंबिकापुर

President Draupadi Murmu: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 20 को आएंगीं अंबिकापुर! प्रमुख सचिव ने कार्यक्रम स्थलों का किया निरीक्षण

President Draupadi Murmu
अंबिकापुर

Theft in mobile shop: Video: बीच शहर दुकान से 25 लाख की मोबाइल चोरी, सेंध लगाकर आईफोन समेत महंगे सेट ले उड़े, सीसीटीवी में हुए कैद

Theft in mobile shop
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.