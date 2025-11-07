Brutally beaten: क्रशर संचालक ने साथियों के साथ मिलकर 2 युवकों के कपड़े उतरवाए, फिर बरसाए लात, डंडे से भी मारा

अंबिकापुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के बरियों चौकी अंतर्गत निवासी 2 युवकों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्रशर संचालक द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर पिटाई (Brutally beaten) की गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि आधा दर्जन से अधिक लोगों ने युवकों को एक कमरे में घेरकर रखा है तथा उसकी पिटाई की जा रही है। एक युवक के हाथ-पैर पाइप के सहारे रस्सियों से बंधे हैं। पिटाई करने वाले गाली-गलौज करते हुए उन पर लात, जूते व डंडे बरसा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बलरामपुर एएसपी का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई करेंगे।