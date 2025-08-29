Brutally beaten: ट्रक ने बाइक व दुकान को मारी टक्कर, गुस्साए लोगों ने भाग रहे ड्राइवर-क्लीनर को बेदम पीटा, हुआ बेहोश

अंबिकापुर। गांधीनगर थाना क्षेत्र के अजिरमा बैरियर के पास शुक्रवार की दोपहर एक बेकाबू रफ्तार ट्रक द्वारा ग्राम सिलफिली में दुकान और बाइकों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद वहां से भाग निकला। इसी बीच पीछा करते हुए कई लोग अंबिकापुर के अजिरमा बैरियर तक पहुंच गए। यहां गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक चालक और परिचालक की जमकर पिटाई (Brutally beaten) कर दी। पिटाई से चालक को गंभीर चोटें आई हैं और उसे अचेत अवस्था में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।