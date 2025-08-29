Brutally beaten: ट्रक ने बाइक व दुकान को मारी टक्कर, गुस्साए लोगों ने भाग रहे ड्राइवर-क्लीनर को बेदम पीटा, हुआ बेहोश

अंबिकापुर। गांधीनगर थाना क्षेत्र के अजिरमा बैरियर के पास शुक्रवार की दोपहर एक बेकाबू रफ्तार ट्रक द्वारा ग्राम सिलफिली में दुकान और बाइकों को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद वहां से भाग निकला। इसी बीच पीछा करते हुए कई लोग अंबिकापुर के अजिरमा बैरियर तक पहुंच गए। यहां गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक चालक और परिचालक की जमकर पिटाई (Brutally beaten) कर दी। पिटाई से चालक को गंभीर चोटें आई हैं और उसे अचेत अवस्था में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।
कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खोड़ निवासी ट्रक चालक सुरेंद्र सिंह शुक्रवार को वह अपने परिचालक शनि सिंह के साथ ट्रक लेकर बिश्रामपुर की ओर से अंबिकापुर की तरफ जा रहा था। सिलफिली क्षेत्र के पास सीआरपीएफ बटालियन के समीप ट्रक अनियंत्रित हो गया और एक दुकान में घुसते हुए पास में खड़ी दो से तीन बाइकों को टक्कर (Brutally beaten) मार दी। वहीं ट्रक में भी तोडफ़ोड़ की।
हादसे में दुकान का शेड और कुछ बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक को तेजी से लेकर वहां से फरार हो गया। इधर आक्रोशित ग्रामीणों ने उसका पीछा करते हुए अजिरमा बैरियर के पास पकड़ लिया। वहां भीड़ ने चालक और परिचालक की बेदम पिटाई (Brutally beaten) कर दी।
मारपीट (Brutally beaten) के कारण चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और सडक़़ पर अचेत पड़ा रहा। सूचना मिलते ही गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। घायल चालक और परिचालक को तत्काल अस्पताल भेजा गया। थाना प्रभारी प्रदीप जायसवाल ने बताया कि मामले में अज्ञात लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया गया है, मामले की जांच जारी है।