Bus accident: एनएच पर खड़े ट्रक में पीछे से जा भिड़ी बस, कई यात्री घायल, 2 अस्पताल में भर्ती

अंबिकापुर। रायपुर से यात्रियों को लेकर सरगुजा जिले के सीतापुर जा रही बस गुरुवार की सुबह अंबिकापुर-रायगढ़ एनएच पर रघुनाथपुर के पास खड़े ट्रक में पीछे से जा भिड़ी। हादसे (Bus accident) में कई यात्रियों को चोटें आईं, इनमें से 2 को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर से बस के सामने का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया। बाद में क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस को ट्रक से अलग किया गया।