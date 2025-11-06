Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Bus accident: एनएच पर खड़े ट्रक में पीछे से जा भिड़ी बस, कई यात्री घायल, 2 अस्पताल में भर्ती

Bus accident: अंबिकापुर-रायगढ़ नेशनल हाइवे पर रघुनाथपुर में हुआ हादसा, अंधेरे में खड़ा होने की वजह से ड्राइवर को नहीं दिखा ट्रक

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 06, 2025

Bus accident

Bus collided with truck (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। रायपुर से यात्रियों को लेकर सरगुजा जिले के सीतापुर जा रही बस गुरुवार की सुबह अंबिकापुर-रायगढ़ एनएच पर रघुनाथपुर के पास खड़े ट्रक में पीछे से जा भिड़ी। हादसे (Bus accident) में कई यात्रियों को चोटें आईं, इनमें से 2 को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर से बस के सामने का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया। बाद में क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस को ट्रक से अलग किया गया।

रायपुर से यात्रियों को लेकर रॉयल बस क्रमांक सीजी 15 ईए-0215 (Bus accident) गुरुवार की सुबह अंबिकापुर होते हुए सीतापुर जा रही थी। बस अंबिकापुर-रायगढ़ एनएच पर रघुनाथपुर चौकी अंतर्गत राई चौक के पास पहुंची ही थी कि सडक़ पर खड़े ट्रक में पीछे से जा टकराई।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस (Bus accident) के सामने का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं उसमें सवार यात्रियों को चोटें आईं। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में घायल 2 यात्रियों को अंबिकापुर के अस्पताल ले जाया गया।

Bus accident: सडक़ के आधे हिस्से पर खड़ा था ट्रक

बताया जा रहा है कि ट्रक मुख्य मार्ग के आधे हिस्से पर खड़ा था तथा ऐसा कोई इंडिकेटर भी ट्रक ड्राइवर की ओर से नहीं चालू किया गया था जिससे वह दिखाई दे। इसी बीच यह हादसा (Bus accident) हो गया।

Published on:

06 Nov 2025 08:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Bus accident: एनएच पर खड़े ट्रक में पीछे से जा भिड़ी बस, कई यात्री घायल, 2 अस्पताल में भर्ती

