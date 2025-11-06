Theft in mobile shop: Video: बीच शहर दुकान से 25 लाख की मोबाइल चोरी, सेंध लगाकर आईफोन समेत महंगे सेट ले उड़े, सीसीटीवी में हुए कैद

Theft in golu mobile shop and hole in wall (Photo- Patrika)
अंबिकापुर। शहर के गुदरी चौक स्थित एक मोबाइल दुकान में सेंधमारी (Theft in mobile shop) कर चोर 25 लाख रुपए के महंगे मोबाइल ले उड़े। चोरों की यह करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरी गए मोबाइल में आईफोन समेत अन्य कंपनियों के महंगे मोबाइल शामिल हैं। वहीं 6-7 लाख रुपए के मोबाइल चोर कचरे में फेंक कर चले गए। चोरी की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, डॉग स्क्वायड व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। फिलहाल चोरों का पता नहीं चल सका है। वहीं कोतवाली से महज 300 मीटर की दूरी पर हुई चोरी को लेकर लोग पुलिसिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
शहर के बौरीपारा निवासी विक्रांत जायसवाल व विवेक जायसवाल द्वारा गुदरी चौक पर गोलू मोबाइल नाम से दुकान का संचालन किया जाता है। 5 नवंबर की रात दोनों दुकान (Theft in mobile shop) बंद कर घर चले गए थे। इसी बीच सुबह उन्हें पता चला कि उनके दुकान में चोरी हो गई है।
सूचना मिलते ही दोनों मौके पर पहुंचे और देखा कि दुकान के पीछे की दीवार में सेंध लगाई गई है। जब वे शटर उठाकर दुकान में घुसे तो 100 से अधिक मोबाइल सेट गायब थे। दुकान संचालकों (Theft in mobile shop) का कहना है कि चोर करीब 25 लाख रुपए के मोबाइल ले गए हैं। इनमें आईफोन समेत एप्पल, वीवो, वन प्लस कंपनियों के मोबाइल भी शामिल हैं।
कोतवाली थाना से महज 300 मीटर की दूरी पर स्थित मोबाइल दुकान में बड़ी चोरी (Theft in mobile shop) की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं डॉग स्क्वायड व फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट को भी मौके पर बुलाया गया। मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ भी एकत्र हो गई। डॉग स्क्वायड की टीम समेत फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट ने वहां से सबूत जुटाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
पुलिस की टीम जब दुकान (Theft in mobile shop) के पीछे पहुंची तो देखा कि दीवार में करीब डेढ़ फीट का छेद बना हुआ है। मौका मुआयना पर पता चला कि चोरों ने ड्रिल मशीन से दीवार में छेद किया, फिर भीतर एक चोर ने घुसकर मोबाइल के सेट बाहर निकाले।
दुकान के पीछे पड़े कचरों के ढेर के बीच करीब 6-7 लाख के मोबाइल फेंके हुए मिले। दुकान संचालक का कहना है कि चोर महंगे मोबाइल ले गए हैं, जबकि सस्ते मोबाइल को छोड़ गए हैं।
पुलिस ने जब दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो दुकान के भीतर एक चोर (Theft in mobile shop) घुसा नजर आया। वह मोबाइल के सेट निकालता दिख रहा है। आशंका जताई जा रही है कि चोर के अन्य साथी दुकान के पीछे खड़े होकर निगरानी कर रहे थे।
बताया जा रहा है कि दुकान में लगा सुरक्षा अलार्म भी बजा था, लेकिन रात होने की वजह से किसी को इसकी भनक तक नहीं लग सकी। दुकान संचालक ने बताया कि चोरों ने काउंटर को हाथ नहीं लगाया। काउंटर में रखे कैश व सोने की अंगूठी सुरक्षित मिली।
