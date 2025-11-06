Theft in mobile shop: Video: बीच शहर दुकान से 25 लाख की मोबाइल चोरी, सेंध लगाकर आईफोन समेत महंगे सेट ले उड़े, सीसीटीवी में हुए कैद

अंबिकापुर। शहर के गुदरी चौक स्थित एक मोबाइल दुकान में सेंधमारी (Theft in mobile shop) कर चोर 25 लाख रुपए के महंगे मोबाइल ले उड़े। चोरों की यह करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरी गए मोबाइल में आईफोन समेत अन्य कंपनियों के महंगे मोबाइल शामिल हैं। वहीं 6-7 लाख रुपए के मोबाइल चोर कचरे में फेंक कर चले गए। चोरी की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस, डॉग स्क्वायड व फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरु की। फिलहाल चोरों का पता नहीं चल सका है। वहीं कोतवाली से महज 300 मीटर की दूरी पर हुई चोरी को लेकर लोग पुलिसिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं।