Journalist murder case: पत्रकार हत्याकांड: पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, कोर्ट ने दोनों को सुनाया आजीवन कारावास

बैकुंठपुर/मनेंद्रगढ़। प्रथम अपर सत्र न्यायालय मनेंद्रगढ़ ने पत्रकार पति की बेरहमी से हत्या (Journalist murder case) करने के मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला मई 2024 का है। युवक का शव घर से कुछ दूर फॉरेस्ट डिपो के पास मिला था। इस मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी व प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना दिवस की रात पत्नी ने प्रेमी को घर बुलाकर सोते हुए पति की हत्या कराई थी। उसकी एक बेटी भी है।