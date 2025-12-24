Collector in hospital: कलेक्टर पहुंचे मेडिकल कॉलेज अस्पताल, देखी व्यवस्था, कहा- लापरवाही नहीं करूंगा बर्दाश्त

अंबिकापुर. कलेक्टर अजीत वसंत ने बुधवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमएचओ, अस्पताल के एमएस, सिविल सर्जन सहित अन्य डॉक्टरों की बैठक लेकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके बाद अस्पताल के सभी वार्ड, एमसीएच सहित अन्य विभागों का निरीक्षण (Collector in hospital) किया। अस्पताल प्रशासन ने वेंटिलेटर युक्त एंबुलेंस की कमी, रीएजेंट उपलब्ध न होने के कारण जांच न हो पाना सहित अन्य आवश्यकताओं को बताया। वहीं कलेक्टर ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह स्वास्थ्य सुविधा में मरीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अस्पताल के स्टाफ मरीजों से अच्छा व्यवहार करें। विशेष कर पहाड़ी कोरवा मरीजों को इलाज में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्हें इलाज के लिए भटकने की आवश्यकता न पड़े।