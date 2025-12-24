24 दिसंबर 2025,

अंबिकापुर

Collector in hospital: कलेक्टर पहुंचे मेडिकल कॉलेज अस्पताल, देखी व्यवस्था, कहा- लापरवाही नहीं करूंगा बर्दाश्त

Collector in hospital: मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वेंटिलेटर युक्त एंबुलेंस की कमी को लेकर दिए ये निर्देश, स्टाफ और मरीजों के बीच अच्छे व्यवहार पर भी दिया जोर

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 24, 2025

Collector in hospital

Collector inspected hospital (Photo- PRO)

अंबिकापुर. कलेक्टर अजीत वसंत ने बुधवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमएचओ, अस्पताल के एमएस, सिविल सर्जन सहित अन्य डॉक्टरों की बैठक लेकर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इसके बाद अस्पताल के सभी वार्ड, एमसीएच सहित अन्य विभागों का निरीक्षण (Collector in hospital) किया। अस्पताल प्रशासन ने वेंटिलेटर युक्त एंबुलेंस की कमी, रीएजेंट उपलब्ध न होने के कारण जांच न हो पाना सहित अन्य आवश्यकताओं को बताया। वहीं कलेक्टर ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह स्वास्थ्य सुविधा में मरीजों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अस्पताल के स्टाफ मरीजों से अच्छा व्यवहार करें। विशेष कर पहाड़ी कोरवा मरीजों को इलाज में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्हें इलाज के लिए भटकने की आवश्यकता न पड़े।

नव पदस्थ कलेक्टर अजीत वसंत (Collector in hospital) दोपहर करीब 12 बजे निरीक्षण करने मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। यहां सबसे पहले अस्पताल प्रशासन की बैठक ली। इसके बाद कलेक्टर ने सभी वार्डों, सीटी स्कैन कक्ष, एमआरआई कक्ष, एमसीएच सहित अन्य विभागों का निरीक्षण किया।

इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी ली। निरीक्षण के बाद कलेक्टर ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने (Collector in hospital) बताया कि अस्पताल भवन में सीपेज व स्थल की समस्या सामने आई है। सीपेज की समस्या को दूर करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है और जिले के पास जो फंड है उससे दूर किया जाएगा।

वहीं मरीजों को बेहतर इलाज मिले इसके लिए अस्पताल प्रबंधन को निर्देशत किया गया है। इलाज में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं मरीजों के साथ अस्पताल के स्टाफ का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। मरीजों के साथ दुव्र्यवहार (Collector in hospital) न करें।

Collector in hospital: एंबुलेंस के लिए बनेगी व्यवस्था

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वेंटिलेटर युक्त मात्र 1 एंबुलेंस है। जबकि प्रति दिन 3 से 4 गंभीर मरीजों को रायपुर रेफर करना पड़ता है। इस स्थिति में गंभीर मरीजों को समय पर वेंटिलेटरयुक्त एंबुलेंस नहीं मिल पाने से वे परेशान रहते हैं। इस मामले में कलेक्टर (Collector in hospital) ने बताया कि अस्पताल प्रशासन से इस संबंध में चर्चा हुई है। जल्द की वेंटिलेटर युक्त एंबुलेंस उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी।

रीएजेंट को लेकर राज्य शासन करेंगे चर्चा

कलेक्टर (Collector in hospital) ने कहा कि रीएजेंट की समस्या अस्पताल में बनी हुई है। एमएस ने अवगत कराया है। रीएजेंट खरीदी के लिए सीजीएमएससी से एनओसी लेनी पड़ती है। कई बार सीजीएमएसी डायरेक्ट सप्लाई करती है।

राज्य शासन से बात कर रीएजेंट की कमी को दूर किया जाएगा। वहीं अस्पताल के सामने सडक़ पर अतिक्रमण के बारे में उन्होंने कहा कि इस संबंध में नगर निगम आयुक्त से चर्चा कर खाली कराया जाएगा।

Published on:

24 Dec 2025 08:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Collector in hospital: कलेक्टर पहुंचे मेडिकल कॉलेज अस्पताल, देखी व्यवस्था, कहा- लापरवाही नहीं करूंगा बर्दाश्त

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

