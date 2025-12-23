Corruption road: झाडू़ लगाते ही उधड़ गई 1.91 करोड़ से बन रही सडक़, सब-इंजीनियर बोला- अच्छी सडक़ बनवा रहा ठेकेदार

कुसमी. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (प्रधानमंत्री जन-मन योजना) के तहत आदिवासी अंचलों को मुख्यधारा से जोडऩे के सरकारी दावे कुसमी क्षेत्र में झाड़ू की एक मार में उड़ (Corruption road) गए। पहाड़ी कोरवा जनजाति बाहुल्य धनेशपुर क्षेत्र के ग्राम छुरा कोना तक बन रही करोड़ों की डामर सडक़ कागजों में मजबूत और जमीन पर खोखली साबित हो रही है। कुसमी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत धनेशपुर से आश्रित ग्राम छुराकोना तक बनाई जा रही करीब 3 किलोमीटर डामर सडक़ की लागत 1 करोड़ 91 लाख 25 हजार रुपए है। यह सडक़ बनने के बाद झाड़ू लगाने से उखड़ गई। इस मामले में सब-इंजीनियर का कहना है कि ठेकेदार अच्छी सडक़ बनवा रहा है।