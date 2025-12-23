23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Corruption road: झाडू़ लगाते ही उधड़ गई 1.91 करोड़ से बन रही सडक़, सब-इंजीनियर बोला- अच्छी सडक़ बनवा रहा ठेकेदार

Corruption road: पीएम जनमन योजना से पहाड़ी कोरवा अंचल में भ्रष्टाचार का डामर बिखरा, कलेक्टर ने सडक़ के संबंध में जानकारी लेने की कही बात

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Dec 23, 2025

Corruption road

Road uprooted from broom (Photo- Patrika)

कुसमी. प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (प्रधानमंत्री जन-मन योजना) के तहत आदिवासी अंचलों को मुख्यधारा से जोडऩे के सरकारी दावे कुसमी क्षेत्र में झाड़ू की एक मार में उड़ (Corruption road) गए। पहाड़ी कोरवा जनजाति बाहुल्य धनेशपुर क्षेत्र के ग्राम छुरा कोना तक बन रही करोड़ों की डामर सडक़ कागजों में मजबूत और जमीन पर खोखली साबित हो रही है। कुसमी ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत धनेशपुर से आश्रित ग्राम छुराकोना तक बनाई जा रही करीब 3 किलोमीटर डामर सडक़ की लागत 1 करोड़ 91 लाख 25 हजार रुपए है। यह सडक़ बनने के बाद झाड़ू लगाने से उखड़ गई। इस मामले में सब-इंजीनियर का कहना है कि ठेकेदार अच्छी सडक़ बनवा रहा है।

स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सामने लाए गए वीडियो फुटेज ने निर्माण एजेंसी और विभागीय निगरानी व्यवस्था की पोल खोल दी है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नवनिर्मित सडक़ पर झाड़ू लगाने से ही डामर और गिट्टी उखडक़र ढेर में जमा हो रही है। सवाल यह है कि जो सडक़ झाड़ू नहीं (Corruption road) झेल पा रही, वह बरसात और भारी वाहनों का बोझ कैसे सहेगी।

ग्रामीणों का आरोप है कि सडक़ निर्माण में मानक के विपरीत घटिया बालू और 60 एमएम गिट्टी का इस्तेमाल कर किनारों पर तटबंध तैयार किया जा रहा है। पहाड़ी और ढलान वाला क्षेत्र होने के कारण यह लापरवाही (Corruption road) पहली बारिश में पूरी सडक़ को तबाह कर सकती है।

यह वही सडक़ है, जिसे पहाड़ी कोरवा समुदाय के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आपात सेवाओं की जीवनरेखा बनना था। लेकिन भ्रष्टाचार ने इसे शुरू होने से पहले ही दम तोडऩे पर मजबूर कर दिया।

निर्माण कार्य कर रही एजेंसी मैसर्स एलसी कटरे मिशन रोड राताखार जिला कोरबा से जब इस संबंध में पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो फोन तक उठाना मुनासिब (Corruption road) नहीं समझा गया। इससे यह सवाल और गहरा हो गया है कि आखिर किसके संरक्षण में यह खेल चल रहा है।

कलेक्टर बोले- मैं दिखवा लेता हूं

इस मामले (Corruption road) में कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने कहा कि मुझे सडक़ की जानकारी दे दीजिए, मैं इसे दिखवा लेता हूं। इधर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि सडक़ निर्माण की स्वतंत्र तकनीकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। ग्रामीणों का साफ कहना है कि आदिवासी विकास के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Corruption road: अधिकारी ने दे दी क्लीन चिट

इस मामले में उप अभियंता प्रधानमंत्री जन मन योजना रामकुमार तिर्की ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा ठेकेदार काम ठीक कर रहा है। ग्रेडर मशीन चलने से सडक़ ऊबड़-खाबड़ (Corruption road) हुई होगी। हालांकि ग्रामीण इस बयान को सच पर पर्दा डालने की कोशिश मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर निर्माण सही होता तो सडक़ की परत झाड़ू लगते ही उखडऩे नहीं लगती।

ये भी पढ़ें

Blackmailing: वीडियो एडिट कर पटवारी को भेजा, बोला- 2.50 लाख रुपए दो, वरना वायरल कर दूंगा, पुलिस ने प्लान बनाकर दबोचा
कोरीया
Blackmailing

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Dec 2025 03:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Corruption road: झाडू़ लगाते ही उधड़ गई 1.91 करोड़ से बन रही सडक़, सब-इंजीनियर बोला- अच्छी सडक़ बनवा रहा ठेकेदार

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Road accident: एनएच पर बने गड्ढे में अनियंत्रित हो गई बाइक, सडक़ पर गिरे युवक को पीछे से आ रहे ट्रक ने कुचला, मौत

Road accident
बलरामपुर

Murder in prank: मजाक में दूसरे की जेब से रुपए निकालकर युवक ने गिन दिया, गुस्से में डंडे से इतना पीटा की हो गई मौत

Murder in prank
बलरामपुर

Road accident: मेहमानी से लौट रहे दंपती की बाइक सडक़ छोड़ खेत में उतरी, पति की मौत, पत्नी गंभीर

dumper collides with creta car died 4 people including maulana in horrific road accident bijnor
बलरामपुर

Collector caught illegal paddy: कलेक्टर ने घने जंगल में 3 किमी तक पीछा कर पकड़ा 140 बोरा अवैध धान, कही ये बातें

Collector caught illegal paddy (Photo- Patrika)
बलरामपुर

Bus-bike accident: तेज रफ्तार बस और बाइक की भिड़ंत में 2 युवकों की मौत, एक घायल, डर से अस्पताल से भागा

Bus-bike accident
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.