Unique news: साथ मरने का बनाया प्लान, पत्नी को तो मार डाला, लेकिन इस वजह से खुद का मरना किया कैंसिल

Husband arrested by police (Photo- Patrika)
राजपुर. बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला (Unique news) सामने आया है, जिसे सुनकर सभी हैरान हैं। दरअसल एक युवक ने पत्नी के साथ मिलकर एक साथ जान देने का प्लान बनाया। 20 जनवरी को दोनों घर से निकलकर गांव में ही गन्ना बाड़ी में पहुंचे। यहां युवक ने पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, लेकिन जब उसकी जान देने की बारी आई तो उसे ख्याल आया कि मरने के बाद उनके 2 बच्चों को कौन पालेगा? इसके बाद उसने अपना मरना कैंसिल कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुरका जिडग़ीपारा निवासी रामदिल आयाम उर्फ मिथुन उम्र 30 वर्ष की शादी 10 वर्ष पूर्व फरहारो आयाम से हुई थी। इनके दो बच्चे 8 वर्ष का बेटा व 3 साल की बेटी है। रामदिल लंबे समय से पेट व हाथ-पैर दर्द से परेशान था। उसने कई जगह इलाज कराया (Unique news) लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही थी।
इससे तंग आकर पति-पत्नी ने एक साथ जान देने का मन बना लिया। फिर दोनों इलाज के बहाने घर से निकले और 20 जनवरी की शाम रामदिल ने गांव के ही रामसुंदर गोंड़ की गन्ना बाड़ी में गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। लेकिन जब खुद जान देने की बारी आई तो उसे अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल आ गया और उसने मरना कैंसिल (Unique news) कर दिया।
पत्नी की हत्या करने के बाद खुद का मन बदलने (Unique news) पर आरोपी रामदिल दो दिन बाद 22 जनवरी की रात 8 बजे घर पहुंचा। उसने अपने भाई श्याम दिल आयाम को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी।
इसके बाद सूचना मिलने पर राजपुर पुलिस २३ जनवरी की सुबह गांव में पहुंची और जांच के दौरान मृतका का शव गन्ना बाड़ी से बरामद किया। पुलिस ने आरोपी रामदिल को गिरफ्तार कर लिया है।
बड़ी खबरेंView All
बलरामपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग