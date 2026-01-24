24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Unique news: साथ मरने का बनाया प्लान, पत्नी को तो मार डाला, लेकिन इस वजह से खुद का मरना किया कैंसिल

Unique news: पति-पत्नी ने एक साथ जान देने की बनाई थी योजना, प्लान के अनुसार गन्ने के खेत में दोनों गए, यहां पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, लेकिन जब खुद के मरने की बारी आई तो आ गई ये याद

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 24, 2026

Unique news

Husband arrested by police (Photo- Patrika)

राजपुर. बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला (Unique news) सामने आया है, जिसे सुनकर सभी हैरान हैं। दरअसल एक युवक ने पत्नी के साथ मिलकर एक साथ जान देने का प्लान बनाया। 20 जनवरी को दोनों घर से निकलकर गांव में ही गन्ना बाड़ी में पहुंचे। यहां युवक ने पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, लेकिन जब उसकी जान देने की बारी आई तो उसे ख्याल आया कि मरने के बाद उनके 2 बच्चों को कौन पालेगा? इसके बाद उसने अपना मरना कैंसिल कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मुरका जिडग़ीपारा निवासी रामदिल आयाम उर्फ मिथुन उम्र 30 वर्ष की शादी 10 वर्ष पूर्व फरहारो आयाम से हुई थी। इनके दो बच्चे 8 वर्ष का बेटा व 3 साल की बेटी है। रामदिल लंबे समय से पेट व हाथ-पैर दर्द से परेशान था। उसने कई जगह इलाज कराया (Unique news) लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही थी।

इससे तंग आकर पति-पत्नी ने एक साथ जान देने का मन बना लिया। फिर दोनों इलाज के बहाने घर से निकले और 20 जनवरी की शाम रामदिल ने गांव के ही रामसुंदर गोंड़ की गन्ना बाड़ी में गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। लेकिन जब खुद जान देने की बारी आई तो उसे अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल आ गया और उसने मरना कैंसिल (Unique news) कर दिया।

Unique news: भाई को दी सूचना

पत्नी की हत्या करने के बाद खुद का मन बदलने (Unique news) पर आरोपी रामदिल दो दिन बाद 22 जनवरी की रात 8 बजे घर पहुंचा। उसने अपने भाई श्याम दिल आयाम को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी।

इसके बाद सूचना मिलने पर राजपुर पुलिस २३ जनवरी की सुबह गांव में पहुंची और जांच के दौरान मृतका का शव गन्ना बाड़ी से बरामद किया। पुलिस ने आरोपी रामदिल को गिरफ्तार कर लिया है।

ये भी पढ़ें

Obscene dance video viral: महिला डांसर पर रोजगार सहायक ने उड़ाए नोट, Video वायरल होते ही नौकरी से बर्खास्त
कोरीया
Obscene dance video viral

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 08:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balrampur / Unique news: साथ मरने का बनाया प्लान, पत्नी को तो मार डाला, लेकिन इस वजह से खुद का मरना किया कैंसिल

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Bus accident case: बस हादसे में बलरामपुर के 10 लोगों की हुई थी मौत, एक साथ उठी अर्थी तो रो पड़ा पूरा गांव, नहीं जले चूल्हे

Bus accident case
बलरामपुर

Bus accident update: छत्तीसगढ़-झारखंड बॉर्डर पर बस पलटने से 10 मौतें, आज बलरामपुर लाए जाएंगे शव, 80 से अधिक घायल

Bus accident update
बलरामपुर

Brutal murder: जंगल में मिली बुजुर्ग की गर्दन कटी लाश, बगल में पड़ी थी खून लगी कुल्हाड़ी और चावल के दाने

Brutal murder
बलरामपुर

Tatapani festival 2025: पद्मश्री अनुज शर्मा की सुरीली आवाज पर झूम उठे दर्शक, मंत्री नेताम ने किया सम्मान

Tatapani festival 2025
बलरामपुर

Tatapani Mahotsav: सीएम ने तातापानी महोत्सव का किया शुभारंभ, भगवान शिव की 60 फीट ऊंची प्रतिमा के समीप उड़ाया पतंग, फिर कही ये बातें

Tatapni Mahotsav
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.