Unique news: साथ मरने का बनाया प्लान, पत्नी को तो मार डाला, लेकिन इस वजह से खुद का मरना किया कैंसिल

राजपुर. बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला (Unique news) सामने आया है, जिसे सुनकर सभी हैरान हैं। दरअसल एक युवक ने पत्नी के साथ मिलकर एक साथ जान देने का प्लान बनाया। 20 जनवरी को दोनों घर से निकलकर गांव में ही गन्ना बाड़ी में पहुंचे। यहां युवक ने पहले पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी, लेकिन जब उसकी जान देने की बारी आई तो उसे ख्याल आया कि मरने के बाद उनके 2 बच्चों को कौन पालेगा? इसके बाद उसने अपना मरना कैंसिल कर दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।