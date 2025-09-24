Unique case: सेंट्रल जेल में हत्या की सजा काट रहे कैदी ने प्राइवेट पार्ट में डाला 4 सेमी लंबा पेंसिल, बताया क्यों किया ऐसा

अंबिकापुर. केन्द्रीय जेल अंबिकापुर से एक अनोखा मामला (Unique case) सामने आया है। यहां बंद एक कैदी ने 5 दिन पूर्व अपने प्राइवेट पार्ट में पेंसिल डाल लिया था। इसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ गई। सूजन व रक्त स्राव होने पर जेल प्रशासन द्वारा उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने कैदी का एक्स-रे कराया तो पता चला कि पेशाब नली में कोई लंबी चीज फंसी हुई है। कैदी की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जब ऑपरेशन किया तो 4 सेमी लंबा पेंसिल निकला।
हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैदी को 5 दिन पूर्व पेट दर्द की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके प्राइवेट पार्ट से रक्त स्राव हो रहा था और सूजन (Unique case) भी था।
सर्जरी विभाग के एचओडी डॉ. एसपी कुजूर ने कैदी का एक्स-रे कराया। इसमें प्राइवेट पार्ट में कोई लंबी चीज कुछ फंसे होने की पुष्टि (Unique case) हुई। मरीज का पेशाब भी रुका हुआ था। एक्सरे व अन्य जांच के बाद डॉक्टरों ने इमरजेंसी ऑपरेशन का निर्णय लिया।
जब डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया तो उसके प्राइवेट पार्ट से 4 सेंटीमीटर लंबा पेंसिल (Unique case) निकला। इससे कैदी की जान बच गई। ऑपरेशन करने वाले डॉ. प्रवीण सिंह, डॉ. कांता एवं डॉ. इंद्रनील तथा निश्चेतना विभाग से डॉ. शिवम शामिल रहे।
केद्रीय जेल अधीक्षक अक्षय राजपूत ने बताया कि कैदी हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। बंदी काफी सरल व सहज स्वभाव का व्यक्ति है। उससे जेल के अंदर नंबरदार का काम भी कराया जाता है।
पूछने पर उसने बताया कि खुजली होने से हो रही परेशानी के कारण उसने प्राइवेट पार्ट में पेंसिल (Unique case) डाल लिया था। उन्होंने बताया कि कैदी की मानसिक स्थिति की भी जांच कराई जाएगी।