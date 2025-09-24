Unique case: सेंट्रल जेल में हत्या की सजा काट रहे कैदी ने प्राइवेट पार्ट में डाला 4 सेमी लंबा पेंसिल, बताया क्यों किया ऐसा

अंबिकापुर. केन्द्रीय जेल अंबिकापुर से एक अनोखा मामला (Unique case) सामने आया है। यहां बंद एक कैदी ने 5 दिन पूर्व अपने प्राइवेट पार्ट में पेंसिल डाल लिया था। इसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ गई। सूजन व रक्त स्राव होने पर जेल प्रशासन द्वारा उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने कैदी का एक्स-रे कराया तो पता चला कि पेशाब नली में कोई लंबी चीज फंसी हुई है। कैदी की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जब ऑपरेशन किया तो 4 सेमी लंबा पेंसिल निकला।